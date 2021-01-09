UKÜ’den Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet Seçim, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında konuşarak, demokrasinin en önemli ilkelerinden olan ve yurttaşların haber alma hakkı için mücadele eden, çoğu zaman zor şartlarda bilgiye ulaşan ve ulaştığı bilgiyi dürüst, adil, yansız bir biçimde kamuoyuyla paylaşan gazetecilerin son derece önemli ve kutsal sayılan bir görev üstlendiklerini ifade etti.

Çalışan Gazeteciler Günü’nün tarihçesine dikkat çeken Seçim, bu günün Türkiye’de basın çalışanlarına bazı haklar ve yasal güvence sağlayan “212 sayılı kanun”un Resmi Gazete’de yayınlandığı 10 Ocak 1961 tarihinden bu yana kutlandığını anımsattı.

Prof. Dr. Seçim, farklı görüşlere sahip kişilerin sesini duyurabilen, tek taraflı değil çok yönlü ve çok sesli yayıncılığın yapılabildiği gazeteciliğin en ideal gazetecilik olduğuna dikkat çekerek, tüm dünyada gazetecilik mesleğinin oldukça güçlü ve etkili bir meslek olduğunun da altı çizildi.

“Gazeteciler büyük bir sorumlulukla halkın bilinçlendirilmesinde önemli bir rol alıyorlar”

Gazetecilerin toplumu yönlendirme ve kamuoyu oluşturma gibi fonksiyonları bulunduğunu da aktaran Seçim, gazetecilerin bu bağlamda büyük bir sorumlulukla halkın bilinçlenmesinde önemli bir rol aldıklarını kaydetti.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seçim, gazetecilik mesleğinin en zor, en dinamik ve aynı zamanda en fazla özveri gerektiren mesleklerden biri olduğuna dikkat çekerek, fedakârca görevlerini yerine getiren, bugün bu mesleğe gönül veren tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı.