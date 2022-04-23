banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Sahte PCR testi ile ehliyet sınavına girdi
Gazimağusa’da sahte evrak
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve...
Ercan’da resmi evrak sahteleme: 1 kişi tutuklandı
Ercan’da resmi evrak sahteleme: 1...
Alkollü sürücü dehşet saçtı: 2 yaralı
Yine trafik kazası
banner404

UBP, DP ve YDP Genel Başkanları biraraya geldi

ARIKLI: TOPLANTIDA ORTAYA HİÇBİR ŞART KOYMADIK SADECE SIKINTILARIMIZI DİLE GETİRDİK

23 Nisan 2022 Cumartesi 20:45
UBP, DP ve YDP Genel Başkanları biraraya geldi

ARIKLI: TOPLANTIDA ORTAYA HİÇBİR ŞART KOYMADIK SADECE SIKINTILARIMIZI DİLE GETİRDİK

"YDP VE DP YARIN YETKİLİ KURULLARINI TOPLAYACAK"

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı,Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’yla biraraya geldi.

banner341
Görüşmeyle ilgili BRT’ye değerlendirmede bulunan Erhan Arıklı, hükümet ortakları olarak ön görüşme için biraraya geldiklerini belirterek, “Toplantıda, sıkıntılarımızı dile getirdik, yaptıklarımızı ve yapamadıklarımız konuştuk, yaşanan olayların tekrarlanmaması için önerilerimizi ortaya koyduk” dedi.

Erhan Arıklı, YDP ve DP’nin yarın yetkili kurullarını toplayacağı bilgisini de verirken, 3 partinin aynı fikirde olması halinde Pazartesi günü yeniden bir araya gelerek koalisyonu görüşebileceklerini söyledi.

“İlk 100 günün 57’sini harcadık” diyen Arıklı, “Biz icraat hükümeti olmalıyız, boşa geçirecek tek 1 günümüz dahi yoktur, zamanımızı boşa harcamamalıyız, halkımız bizden iş bekliyor” şeklinde konuştu.

Sucuoğlu ile gerçekleştirdikleri görüşmede koalisyon ortakları olarak ortaya hiçbir şart koymadıklarını ancak etkili bir Hükümet olma önerisi yaptıklarını kaydeden Arıklı, bu öneriler ışığında anlaşılması halinde birlikte hareket edilebileceğini aksi takdirde UBP’nin başka bir Hükümet formulü üzerinde çalışma yapması gerekeceğini de belirtti.

banner360
Son Güncelleme: 24.04.2022 01:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, yayalara çarptı, 3 yaralı
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, yayalara çarptı, 3 yaralı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Akpınar kendi partisine çağrıda bulundu
Akpınar kendi partisine çağrıda bulundu
İskele’de Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi
İskele’de Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi
Sahte PCR testi ile ehliyet sınavına girdi
Sahte PCR testi ile ehliyet sınavına girdi
"Yaz mesaisi kaldırılsın"
"Yaz mesaisi kaldırılsın"
Erhürman: “Yaşananlar, erken seçimi net olarak gösteriyor”
Erhürman: “Yaşananlar, erken seçimi net olarak gösteriyor”
Alkollü sürücü dehşet saçtı: 2 yaralı
Alkollü sürücü dehşet saçtı: 2 yaralı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
Ercan’da resmi evrak sahteleme: 1 kişi tutuklandı
Ercan’da resmi evrak sahteleme: 1 kişi tutuklandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim