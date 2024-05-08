Türkiye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, KKTC Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB) Genel Sorumlusu ve Genel Sanat Yönetmeni Tuğrul Enver Töre'yi kabul etti.

Merkezden yapılan açıklamaya göre Mumcu, KKTC'de kurulan KKTCDOB'a önem verdiklerini, ülkedeki opera ve bale faaliyetlerine destek olmaya devam edeceklerini, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile KKTC Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi’nin yürüttüğü ortak çalışmalardan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ve Bakanlığa bağlı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Müdürlüklerinin KKTCDOB çalışmalarına sağlamakta oldukları destek için teşekkür eden Tuğrul Enver Töre, yeni projeler ve KKTCDOB'un faaliyetleri, kuruluş-gelişim süreciyle çalışmaları hakkında detaylı bilgiler verdi.

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'nun selamlarını da ileten Tuğrul Enver Töre, TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un ve tüm ekibinin destekleri için müteşekkir olduklarını söyledi.