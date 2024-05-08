10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası Programı

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu cuma günü Engelsiz Yaşamevi binası önünde basın toplantısı yaparak, bina girişine siyah çelenk bırakacak.

Federasyon Başkanı Derviş Yücetürk imzasıyla yapılan açıklamada, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası programı açıklandı.

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu’na bağlı dernek başkanları ve temsilcilerin katılımıyla cuma günü saat 10.00’da inşaatı tamamlanmış Engelsiz Yaşamevi binası önünde basın toplantısı yapılacağı belirtilen açıklamada, bina girişine siyah çelenk bırakılacağı kaydedildi.

-Devlet ve hükümet yetkililerine 14 maddelik istem paketi sunulacak

Açıklamada, Federasyon yetkililerinin, devlet ve hükümet yetkililerini ziyaret ederek, engellilerin genel beklentilerini içeren 14 maddelik istem paketini sunacağı da belirtildi.