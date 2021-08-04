banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Başarılar beyler!
Başarılar beyler!
Zaroğlu’nun hevesleri…
Zaroğlu’nun hevesleri…
4 Bin TL’ye hemşire çalıştırmak başarıyı gölgeler!
4 Bin TL’ye hemşire çalıştırmak...
133'ü yerel 148 pozitif vakaya rastlandı, 107 kişi taburcu edildi
KKTC'de 148 yeni vaka
banner376

Türkiye’deki yangınlarla mücadeleye KKTC’den destek..

Türkiye’deki yangınlarla mücadeleye destek için Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı tarafından araç ve personel gönderiliyor. 

04 Ağustos 2021 Çarşamba 12:00
Türkiye’deki yangınlarla mücadeleye KKTC’den destek..

Orman Dairesi’nden 3 araç ve 10 personel, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan ise 4 araç ve 11 personel Türkiye’ye gidiyor.
Türkiye’ye gidecek olan Orman Dairesi personeli bugün bakanlık önünden Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından uğurlandı.

ÇAVUŞOĞLU: “KKTC HALKI, TÜRK MİLLETİNİN BÖLÜNMEZ, AYRILMAZ BİR PARÇASI”
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu burada yaptığı açıklamada, KKTC halkının, Türk milletinin bölünmez, ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, ilk defa desteğe ihtiyaç duyulan Anadolu topraklarına destek vermek için personelin oraya gönderileceğini belirtti.
Anadolu halkının her ihtiyaç duyulduğunda suyunu, canını, kanını feda etmek için bu topraklara geldiğini dile getiren Çavuşoğlu, “Biz burada, bu toprakları korumak, Türk toprağı tutmak için 450 yıldır mücadele etmekteyiz” dedi.
Bu toprakları Türk toprağı tutarken, yeşilini, ovasını, geleneğini, göreneğini de koruduklarını da ifade eden Bakan Çavuşoğlu, dünyada devletlerin toprağıyla, canıyla, kanıyla, yeşiliyle birlikte geleceğe taşındığını ve ayakta kaldığını kaydetti.
Anavatan Türkiye’nin tarihte görülmemiş bir yangınla mücadele ettiğini dile getiren Nazım Çavuşoğlu, KKTC halkı olarak Türkiye’deki vatandaşlara destek olmak için burada bir ekip kurulduğunu söyledi. Çavuşoğlu, Orman Dairesi’nden 3 araç ve 10 personel ve Sivil Savunma’dan 4 araç ve 11 personelle Türkiye’deki vatandaşların yaralarını sarmak için Türkiye’ye gidileceğini belirtti.
KKTC’den giden ekibin belki Türkiye’de yanan bir bölgeyi söndüreceğine, yangın çıkma tehlikesi olan bölgelerde önlem alacağına veya canlıları kurtaracağına dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, “Oraya insanların canını kurtarmak için, mallarını kurtarmak için, bir destek için gidiyoruz” dedi.

“BU DESTEĞE KKTC SEYİRCİ KALAMAZDI”
Dünyadan birçok yerden Türkiye’deki yangın bölgelerine destek gittiğine işaret eden Çavuşoğlu, “Bu desteğe KKTC seyirci kalamazdı” vurgusu yaptı.

“ÜRETİCİLERE DESTEK İÇİN CUMA GÜNÜ BALYA VE SAMAN GÖNDERİLECEK”
Tarım Bakanı Çavuşoğlu, bir yandan bu şekilde destek olmaya çalışırken, diğer yandan üreticilerle birlikte Türkiye’de samanı, balyası yanan üreticilere destek vermek için tırlarca balya hibesi yapıldığını belirtti. Çavuşoğlu, Cuma günü ilk parti balya ve samanın gönderileceğini ifade ederek, böylelikle etle tırnak olmanın bir göstergesini göstereceklerini söyledi.

“ORADAKİ ACILAR BİZİM ACIMIZDIR”
Türkiye’ye gidecek personele de hitap eden Bakan Çavuşoğlu şunları kaydetti:

banner341
“Gideceğiniz topraklar Anavatanımızın topraklarıdır. Oradaki ağaçlar da, buradaki ağaçlar da bizim için aynıdır. Oradaki acılar bizim acımızdır, sevinçler sevincimizdir. Oraya KKTC halkını temsilen gidiyorsunuz. Disiplininizle, çalışkanlığınızla, özverinizle sizinle buradaki halkın gurur duyacağı şekilde çalışmalarınızı tamamlayıp, sağ salim kazasız belasız dönmeniz için gözlerimiz sizi yollarda bekleyeceğiz. Oraya 10 kişi gidiyorsunuz ama tüm Tarım Bakanlığı ve KKTC halkı sizinle birliktedir. Anadolu halkıyla buluşacaksınız… Onların feryatlarının azalmasına ve yaralarının sarılmasına, doğanın korunmasına katkı için gidiyorsunuz. Soydaşlarımızla buluşmak için gidiyorsunuz. Yolunuz açık olsun. Kendinizi orada en iyi şekilde koruyacaksınız ve işinizi yapacaksınız…” 
Gidecek ekip aracılığıyla oraya selamlarını, sevgilerini ilettiklerini belirten Çavuşoğlu, dünyada böyle yangınların çıkmaması temennisinde bulundu. Her nerede yangın çıkarsa gelecek nesiller için üzüleceklerini ifade eden Çavuşoğlu, Anavatan Türkiye’de böyle ölçeği büyük bir yangının çıkmasının bu desteği yapma zarureti yarattığını belirtti.
Gelecekte yanan bölgelerin yeşillenmesi için de ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, bugüne kadar KKTC’deki her yangında ve yeşillenme çalışmalarında Türkiye’nin yanlarında olduğunu söyledi.
Türkiye kadar olmasa da gönül olarak, manevi olarak, yapabildikleri kadar yardımı yapacaklarını ifade eden Nazım Çavuşoğlu, personele tekrar seslenerek, “Gözümüz, kulağımız sizde, gönlümüz sizinle… Yolunuz açık olsun… Sağ salim gidin, sağ salim gelin” ifadelerini kullandı.
“KKTC’de çıkacak herhangi bir ciddi yangında personel ve ekipman eksiği yaşanabilir mi?” sorusu üzerine Bakan Çavuşoğlu, Orman Dairesi’nin bu konularda tecrübeli olduğunu belirterek, “Mutlaka yangın ölçeğine göre risk vardır. Türkiye’de burada gördüğünüz araçlardan binlerce olmasına rağmen şu anda dünyadan yardım gelmektedir” şeklinde konuştu.
Bugün Türkiye’de bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, biraz daha özveri yaparak, personel eksikliğini hissettirmeyeceklerini kaydetti. Karşıyaka’da çıkan yangında sivil halkın çok büyük destek verdiğinin altını çizen Çavuşoğlu, yangın dağa tırmanırken, tam zamanında müdahale ile bir felaketin önüne geçildiğini kaydetti. “Toplumun duyarlılığı fotoğraflıktı, filmlik idi” diyen Çavuşoğlu, kadınların kovayla su taşıdığını anlatarak, bunun takdire şayan bir hareket olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, yardımı yapan kadınlara teşekkür belgesi takdim edeceklerini açıkladı.

“ASIL MESELE YANGIN ÇIKARMAMAK… TÜM HALKI DUYARLILIĞA DAVET EDİYORUM”
Asıl meselenin yangın çıkarmamak olduğuna dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, tüm halkı, duyarlılığa davet etti. Bir yangın çıkması durumunda tüm vatandaşların seferber olacağını dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye’ye destek için gidecek 10 kişi ve 3 aracın eksikliğinin kapatılacağını belirterek, “Herhangi bir eksikliğin olacağını düşünmüyoruz” dedi.
Türkiye’deki yangın nedeniyle kendilerinin de yüreğinin yandığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “Oradaki yangını söndüreceğiz, sonra da burada görevimize devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Çavuşoğlu’nun konuşmasının ardından personel alkışlarla uğurlandı.

 

banner360
Son Güncelleme: 04.08.2021 12:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Tatar Antalya’da
Cumhurbaşkanı Tatar Antalya’da
Dörtyol kampı tamamladı
Dörtyol kampı tamamladı
Güngördü, Kamacıoğlu ve heyetini kabul etti
Güngördü, Kamacıoğlu ve heyetini kabul etti
CTP: Cumhurbaşkanlığı ve azınlık hükümeti, halkımızı yarı yolda bıraktı!
CTP: Cumhurbaşkanlığı ve azınlık hükümeti, halkımızı yarı yolda bıraktı!
Cumhurbaşkanı Tatar Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’i anma törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Tatar Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’i anma törenine katıldı
Cumhurbaşkanlığı’ndan İngiltere’de öğrenim görenler için girişim
Cumhurbaşkanlığı’ndan İngiltere’de öğrenim görenler için girişim
Haftalık hava tahmin raporu
Haftalık hava tahmin raporu
Gazeteciler Cemiyeti, dayanışma mesajı yayımladı
Gazeteciler Cemiyeti, dayanışma mesajı yayımladı
Halkın Partisi, son dönemde partiye katılanlar için dayanışma etkinliği düzenledi
Halkın Partisi, son dönemde partiye katılanlar için dayanışma etkinliği düzenledi
UKÜ’de Covid-19 süresince yeme davranışı ve duygu durumları arasındaki ilişki tartışıldı
UKÜ’de Covid-19 süresince yeme davranışı ve duygu durumları arasındaki ilişki tartışıldı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim