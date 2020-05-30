banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105520
ALTIN
379.335
DOLAR
6.8125
STERLİN
8.4213
EURO
7.5605
banner339
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
3 GÜN TUTUKLU KALACAKLAR
Uyuşturucudan 3 tutuklu
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Google Covid-19 verilerine KKTC’yi dahil etti
KKTC'NİN COVİD-19 VERİLERİ GOOGLE'DA!
Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?
KÜRESEL SALGINDA BİLANÇO

Turizm ve seyahat acenteleriyle şans oyunları salonlarının Covid-19 sonrası açılış kriterleri belirlendi

Bakanlar Kurulu’nun turistlerin, belli koşullarla 1 Temmuz’dan itibaren ülkeye gelebilmesi kararıyla birlikte, turizm ve seyahat acenteleriyle şans oyunları salonlarının Covid-19 sonrası açılış kriterleri de belirlendi.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 13:40
Turizm ve seyahat acenteleriyle şans oyunları salonlarının Covid-19 sonrası açılış kriterleri belirlendi
banner337
banner345

Bakanlar Kurulu’nun turistlerin, belli koşullarla 1 Temmuz’dan itibaren ülkeye gelebilmesi kararıyla birlikte, turizm ve seyahat acenteleriyle şans oyunları salonlarının Covid-19 sonrası açılış kriterleri de belirlendi.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sonrasında normalleşme adımları çerçevesinde belirlenen kriterler, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Rehberler, tur şoförleri ve yolcuların havaalanından karşılama, otele giriş, müzelere giriş ve seyahatler sırasında uyması gereken kuralların yer aldığı “Ülkemizde turizm ve seyahat acentelerinde koronavirüs (Covid-19) sonrası açılış kriterleri” arasında, rehber ve şoförlere, Sağlık Bakanlığı tarafından eğitim verilmesi de yer alıyor. 
“Ülkemizde şans oyunları salonlarında koronavirüs (Covid-19) sonrası açılış kriterleri” ise misafirlerin havaalanında karşılanmasından şans oyunları salonuna getirilişine kadarki sürede, şans oyunları salonu giriş kapılarında ve salon içindeki kasalarda, canlı oyun bölümünde, slot departmanı ve diğer bölümlerde alınması gereken tedbirler belirlendi. 
1 HAZİRAN’DA BAZI YENİ KARARLAR UYGULAMAYA GİRECEK

banner341
Bakanlar Kurulu dünkü toplantısında, 1 Haziran’dan itibaren yurtdışındaki tüm KKTC vatandaşlarının karantina koşuluyla; 8 Haziran’dan itibaren de vatandaş olmayan ancak ikamet ve çalışma izni olanlar karantina koşuluyla gelebilmesini kararlaştırmıştı.
Kararlar arasında, ölüm sebebi koronavirüs olanlar dahil, yurt dışında vefat edenlerin cenazelerinin 1 Haziran’dan itibaren ülkeye getirilebilmesi de yer alıyor.
1 Haziran’dan itibaren personel taşıyan araçların çalışmasına da izin verilecek. 
Gece yarısı ile sabah 06.00 arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı ise 1 Haziran’da son bulacak.
Süpermarketlerin 20.00’ye kadar olan çalışma saatleri ise dün akşamdan geçerli olmak üzere 22.00’ye kadar uzatılmıştı.
 

Son Güncelleme: 30.05.2020 13:58
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dershane, kurs yeri ve etüd merkezleri, 5 haziran 2020 tarihinden itibaren açılabilecek
Dershane, kurs yeri ve etüd merkezleri, 5 haziran 2020 tarihinden itibaren açılabilecek
Bakan Çavuşoğlu, öğrencilerin gelişleri ile ilgili alınan kararın haziran için olduğunu vurguladı
Bakan Çavuşoğlu, öğrencilerin gelişleri ile ilgili alınan kararın haziran için olduğunu vurguladı
Bağımsızlık Yolu: “Kara, deniz ve hava yoluyla ülkeye girişlerde tek bir standart uygulanması gerek”
Bağımsızlık Yolu: “Kara, deniz ve hava yoluyla ülkeye girişlerde tek bir standart uygulanması gerek”
TDP MYK: “Anlaşma yeniden yapılanmayı değil, mevcut sistemin devamını öngörüyor”
TDP MYK: “Anlaşma yeniden yapılanmayı değil, mevcut sistemin devamını öngörüyor”
GKK’dan İbrahim Demirci için taziye mesajı
GKK’dan İbrahim Demirci için taziye mesajı
Kıtsab, Sektör İçin Hükümetten Destek Talep Etti
Kıtsab, Sektör İçin Hükümetten Destek Talep Etti
“Covid-19 salgının LGBTİ+lar üzerindeki etkileri ve AB’nin eylemleri” konulu webinar düzenleniyor
“Covid-19 salgının LGBTİ+lar üzerindeki etkileri ve AB’nin eylemleri” konulu webinar düzenleniyor
LES ambassadeurs hotel & Casino kapılarını açıyor!
LES ambassadeurs hotel & Casino kapılarını açıyor!
KSP: “Kara sınır kapıları derhal açılmalıdır”
KSP: “Kara sınır kapıları derhal açılmalıdır”
Toros: “BM parametrelerine bağlı federasyon daha fazla geciktirilmemeli!”
Toros: “BM parametrelerine bağlı federasyon daha fazla geciktirilmemeli!”

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim