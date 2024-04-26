Bellapais Manastırı’nda basın toplantısı düzenlenerek festivalle ilgili bilgi verildi

Girne Belediyesi’nin, Beylerbeyi Muhtarlığı ve Yeşil Barış Hareketi iş birliğinde, 19’uncusunu düzenleyeceği Kıbrıs İpek Koza Festivali, bu yıl 4-5 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

KKTCTelsim’in iletişim sponsorluğunda yapılacak etkinlikle ilgili bugün Bellapais Manastırı’nda basın toplantısı düzenlendi.

-Şenkul

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, etkinliğe emek koyan herkesi kutlayarak, tüm vatandaşları festivale davet etti.

Festivalin çeşitli eğlenceler yanında, ülkeye ait bir değer olan ipek koza üretimi, sanayisi ve ticaretinin konuşulmasına katkı sağlayacağını kaydeden Şenkul, Beylerbeyi gibi turistik bir bölgede yer alan festivalin, ipek kozanın dünyaya ve Avrupa’ya tanıtılıp pazarlanmasına da katkı sağlayacağını söyledi.

Beylerbeyi’nin, geçmişten bugüne ipek koza işçiliğine ev sahipliği yaptığını anımsatan Şenkul, köyün hak ettiği noktaya gelmesi, en güzel şekilde tanıtılması için, köyde girişten itibaren ana caddede bölge dokusuna uygun düzenlemeler yapılması ve işletmelere yer verilmesi gerektiğini kaydetti.

Şenkul, festivallerin, vatandaşların motivasyonlarının yükselmesine, belediyelerin yatırım bütçelerini arttırmalarına ve girişimcilerin geleneksel üretimleri sürdürmesine önemli katkı sağladığına dikkat çekti.

-Engin

Beylerbeyi Muhtarı Niyazi Engin de, festivalin ülkeye özgü bir değer olan ipek koza işçiliğinin yaşatılması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla başlatıldığını anımsattı. Engin, etkinlikle birlikte, ülkede ipek koza işçiliğine ilginin artması, farklı bölgelerden farklı kurumların bu kültürü yaşatmak için harekete geçmesinin sevindirici olduğunu da belirtti.

Festival süresince, ziyaretçilerin, ipek böceklerinin yumurtadan çıkışıyla, ipek kozasının sanat eserlerine dönüşmesi arasında geçen süreci yakından görme fırsatı elde edeceğini kaydeden Engin, festivalin birçok renkli etkinliğe de ev sahipliği yapacağını söyledi.

-Sahir

Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Doğan Sahir ise, festivalin 19 yıl önce, Kıbrıs kültürünün en önemli değerlerinden olan ipek koza işçiliği, ipekböceği yetiştiriciliği ve dut ağaçlarının, yaşatılması amacıyla düzenlendiğini anımsattı. Sahir, bu kültürün geleceğe taşınarak, dünyaya tanıtılabilmesi için öncelikli unsurun, vatandaşlar, yerel yönetimler, kurum kuruluşlar ve devlet tarafından sahiplenilmesi olduğunu vurguladı.

Yola çıkarken asıl amaçlarının, festivale uluslararası bir boyut kazandırmak olduğunu ancak bunun için hâlâ yapılması gerekenler olduğunu söyleyen Sahir, özellikle Kıbrıs kültürüne özgü ipek koza sanat eserlerinin tescillenmesi konusunda belediyeler ve devletin desteğine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

-Küçük

Beylerbeyi Köyü’ndeki İpek Koza yetiştiricilerinden Hayri Küçük de atalarından kalan bu geleneği geleceğe taşımak amacıyla 15-16 yıldır yetiştiricilik yaptığını belirterek, ipekböcekçiliğinin çok kadim bir iş olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Kültürüne ait ipek koza işçiliğinin hak ettiği değeri görmediğini vurgulayan Küçük, küçük yaşlardan başlayarak çocukların ata emaneti bu kültürü tanıyarak öğrenmesinin önemine vurgu yaptı.

19’uncu Kıbrıs İpek Koza Festivali 4 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00’de açılış konuşmalarıyla başlayacak.

Festivalde ipek böceği yetiştiriciliği ve koza el sanatlarıyla ilgili sunum ve söyleşiler, atölye çalışmamaları, dut fidanı dikimi, çocuklara yönelik sanatsal aktiviteler, şiir ve müzik dinletileri, ülke sanatçılarının karma resim sergileri yer alacak. Manastır önündeki alana kurulacak stantlarda, ipekböceği, çeşitli el sanatları ve yiyecek içecek satışı da yapılacak.

Festival boyunca, her gün ziyaretçiler arasında yapılacak çekilişle dut fidanı dağıtılacak.

Etkinlik 5 Mayıs Pazar akşamı saat 19.00’da Beyaz Trio konseriyle sona erecek.