Toplu etkinlik düzenleyen 9 Kişi hakkında yasal işlem

Haspolat’ta, Bakanlar Kurulu kararına rağmen toplu etkinlik düzenlemekten 9 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis, konuyla ilgili açıklamasında, bir ikametgâha toplanan 9 kişinin, Bakanlar Kurulu tarafından alınan doğum günü v.b. etkinlikler düzenlememe kararına uymayarak, yasal emirlere riayet etmediklerinin tespit edildiğini kaydetti.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmekte.