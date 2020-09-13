Toplu etkinlik düzenleyen 9 Kişi hakkında yasal işlem

Haspolat’ta, Bakanlar Kurulu kararına rağmen toplu etkinlik düzenlemekten 9 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmekte.
Haspolat’ta, Bakanlar Kurulu kararına rağmen toplu etkinlik düzenlemekten 9 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Haspolat’ta, Bakanlar Kurulu kararına rağmen toplu etkinlik düzenlemekten 9 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmekte.