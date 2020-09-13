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Toplu etkinlik düzenleyen 9 Kişi hakkında yasal işlem

Haspolat’ta, Bakanlar Kurulu kararına rağmen toplu etkinlik düzenlemekten 9 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

13 Eylül 2020 Pazar 13:35
Toplu etkinlik düzenleyen 9 Kişi hakkında yasal işlem
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Haspolat’ta, Bakanlar Kurulu kararına rağmen toplu etkinlik düzenlemekten 9 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Polis, konuyla ilgili açıklamasında, bir ikametgâha toplanan 9 kişinin, Bakanlar Kurulu tarafından alınan doğum günü v.b. etkinlikler düzenlememe kararına uymayarak, yasal emirlere riayet etmediklerinin tespit edildiğini kaydetti.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmekte.

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Son Güncelleme: 13.09.2020 14:23
Anahtar Kelimeler:
HaspolatPolisiye
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