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Ticaret Odası: “Gümrükteki sorunlar, piyasaya pahalılık ve yetersizlik olarak yansıyacak”

28 Temmuz 2022 Perşembe 12:23
Ticaret Odası: “Gümrükteki sorunlar, piyasaya pahalılık ve yetersizlik olarak yansıyacak”

Ticaret Odası, gümrük çalışanlarının ek mesai yapmama eylemiyle ilgili açıklama yaptı

“Gümrük Dairesi personelinin ek mesai yapmama eylemi, işlerin aksamasına, yeni ek maliyetlerin oluşmasına ve tedarik zincirinin aksamına neden oluyor”

“Gümrüklerdeki çalışmalar verimlilik esasına göre düzenlenmek zorundadır”

Lefkoşa, 28 Temmuz 22 (TAK): Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO),  gümrük kapılarında çalışan Gümrük Dairesi personelinin ek mesai yapmama eyleminin, ithalat ve ihracat işlemlerini aksattığını belirterek, gümrüklerdeki çalışmaların verimlilik esasına göre düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Oda, ek mesaiye kalmama eylemi sonucunda ek maliyetlerin oluştuğuna ve tedarik zincirinin aksadığına işaret ederek, bu durumun piyasada pahalılığa ve yetersizliğe yol açacağı konusunda uyardı.

Oda’dan yapılan yazılı açıklamada, hükümetin bu sorunlara çözüm bulmadığı ve iş insanları ve kamu görevlilerini karşı karşıya getirerek, çalışma ahenginin bozulmasına ilgisiz kaldığı öne sürülerek, hükümetin, gümrük kapılarındaki çalışmaları, ulaşım olanaklarını ve zorluklarını dikkate alarak, piyasada oluşan olumsuzlukları minimize edecek şekilde yeniden düzenleme yapması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, yıllardan beri gümrük kapılarındaki işlemlerin genellikle mesai saatleri dışında ve ek mesai ücreti ödenerek gerçekleşmesinin maliyetlerin yükselmesine neden olduğu bilinmesine rağmen bu durumun düzeltilmediği ve devletin tahsil ettiği ek mesai ücretlerini gümrük çalışanlarına aktarmaması nedeniyle sorunların büyüdüğü ileri sürüldü.

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