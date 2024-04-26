Bazı sendika, örgüt ve siyasi partiler “yoksulluğa, yolsuzluğa, adaletsizliğe ve çözümsüzlüğe” karşı Meclis önünde eylem yapıyor.

Lefkoşa’da Dereboyu trafik ışıklarında saat 18.00’de toplanmaya başlayan eylemciler, pankartlar ve sloganlarla Meclis’e yürüdü. Yürüyüşte, Dereboyu trafik ışıkları – Ledra Palace trafik ışıkları – Cumhurbaşkanlığı – Kuğulu Park – Meclis güzergahı izlendi.

Eylemde; “Bıçak kemikte”, “Yolsuzluğa ses çıkar”, “Sahtekârlığa ses çıkar”, “Adaletsizliğe ses çıkar”, “Son son son yoksulluğa/ yolsuzluğa/adaletsizliğe/ çözümsüzlüğe son”, “Gün gelecek devran dönecek sahtekârlar/ hırsızlar halka hesap verecek”, “Bu daha başlangıç mücadeleye devam”, “Vardık, varız, var olacağız” yazılı pankartlar taşınıyor.

#isiasortakdavamız pankartı da açılarak İsias Otel davasına destek verilen eylemde, “Anayasaya ve yasalara uymayanların hesap vermesi; halkın alım gücünü yükseltecek tedbirler alınması; Kıbrıslı Türklerin iradesi ve kendi kendini yönetme hakkının iade edilmesi; Kıbrıs sorununun çözümü için görüşmelerin ivedilikle başlatılarak federal çözümle sonuçlandırılması” isteniyor.

Eyleme destek veren örgütler şunlar:

“Basın Emekçileri Sendikası (BASINSEN), Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (ÇAĞSEN), Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜSEN), Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (ELSEN), Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN), Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), Kooperatif Görevlileri Sendikası (KOOPSEN), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRKSEN), Arif Hasan Tahsin Vakfı, Baraka Kültür Merkezi, Barış ve Demokrasi İnisiyatifi, Halk Sanatları Vakfı ve Derneği (HASDER), Girne Düşünce Derneği, Kıbrıs Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği, Kıbrıs Türk Barış Derneği, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası, Mağusa İnisiyatifi, Yeşil Barış Hareketi, Bağımsızlık Yolu, Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Yeni Kıbrıs Partisi (YKP).”