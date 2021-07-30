TEL-SEN'den uyarı grevi!

TEL-SEN Başkanı Tamay Soysan, 2 Ağustos'ta gerçekleştirecekleri uyarı greviyle ilgili yazılı açıklama yaptı..Açıklama şu şekilde:

"Hükümeti sözlü uyardık. Yazılı uyardık. Artık eylem zamanı. 02 Ağustos pazartesi sabahı tüm Telekomünikasyon Dairelerinde saat 08.00 ile 10.00 arası uyarı grevi gerçekleştirilecek saat 09.30 da Lefkoşa Telekomünikasyon Dairesi önünde Tel-Sen ve Türk-Sen Başkanları tarafından basına açıklama yapılacaktır.

Telekomünikasyon Dairesi’nin ‘Yeniden Yapılandırılması’ ile ilgili olarak Toplumun menfaatine olmayacak hiçbir adımın yanında olmayacağımızı çok defalar belirttik. Evet, Telekomünikasyon Dairesi’nin mevcut yapısı sürdürülebilir değil, evet, Telekomünikasyon Dairesi’nin kabiliyet alanı her geçen gün daralıyor ve bunun aşılması için Telekomünikasyon Dairesinde yeniden yapılanma şart. Bunları sendikamız 2010 yılında ortaya koyduğu ‘Nasıl bir Telefon Dairesi’ modeliyle anlatmış ve o günlerden bu günlere de mücadelesini aynı doğrultuda sürdürmektedir.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı’nın Ankara’ya yaptığı son ziyareti esnasında Anadolu Ajansının vermiş olduğu haberden öğrendiğimiz, KKTC Başbakanlığı ve Bayındırlık, Ulaştırma Bakanlığı’nın, TC Cumhurbaşkanlığı Dijital Bilişim Ofisinden Telekomünikasyon Dairesinin mevcut durumunun tespitinin yapılmasının ve bu tespite göre de ‘modern telekomünikasyon şebekesi ve altyapının nasıl kurulabileceği ve ihtiyaç duyulan yatırımların neler olabileceğinin saptanması hususunda hizmet talep edilmesi üzerine gerek Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü’nden gerekse hükümetten talep ettiğimiz hiçbir soruya cevap verilmemesi bunun yanında Başbakanın son günlerde Telekomünikasyon Dairesi’nin yap işlet devret modeline dönüştürüleceğini ve son noktaya gelindiğini açıklaması bardağı taşıran son damla olmuştur.

Belli ki birileri kapalı kapılar ardında Telekomünikasyon Dairesinin tabiri caizse nasıl peşkeş çekileceğinin hazırlığı içerisindedir. Belli ki Gönyeli Belediyesi ile imzalanan protokol bu yüzden iptal edilmiştir. Belli ki halka her eve fiber projesini devlet yapacak masalı söylenerek bütçeye para konulmuş gösterilmiş ancak bu paranın sonradan geri alınmasının sebebi budur. Belli ki Dairenin kendi internetini kendisinin satmamasının sebebi budur. Belli ki çağdaş bir Telekomünikasyon İdaresi hayata geçirilmesi mümkünken bu küçük ölçekli ülkede çok büyük yatırımlara ihtiyaç var algısı yaratılarak mümkün değil gösterilmesinin sebebi budur.

Bilinmesini isteriz ki yüz bin defa söyledik söylemeye de devam edeceğiz bu toplumun menfaatine olmayacak hiçbir adımın atılmasına müsaade etmeyeceğiz.

Bilinmesini isteriz ki bu toplumun varlıklarını peşkeş çekmeye çalışanlarla aynı tarafta değiliz olmayacağız.

Hükümeti sözlü uyardık. Yazılı uyardık. Artık eylem zamanı. 02 Ağustos pazartesi sabahı tüm Telekomünikasyon Dairelerinde saat 08.00 ile 10.00 arası uyarı grevi başlatarak yasal haklarımız doğrultusunda grev ve eylemlerimizle mücadelemize devam edeceğiz.

Yönetim Kurulu adına;

Tamay Soysan

Başkan"