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Tatar Diyarbakır’da…

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün, Diyarbakır 'da İçkale'de TRT'ye açıklamalarda bulunacak.

06 Temmuz 2021 Salı 11:30
Tatar Diyarbakır’da…

Elazığ ve Malatya temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün gece Diyarbakır 'a gitti. Tatar'ı Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ve 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım karşıladı.
Tatar, bugün Diyarbakır'da bazı temaslarda bulunacak ve saat 17:00'de TRT'de canlı yayına konuk olacak. Tatar, bu gece ise Ankara'ya geçecek.

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Son Güncelleme: 06.07.2021 11:41
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