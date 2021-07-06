Tatar Diyarbakır’da…

Elazığ ve Malatya temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün gece Diyarbakır 'a gitti. Tatar'ı Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ve 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım karşıladı.

Tatar, bugün Diyarbakır'da bazı temaslarda bulunacak ve saat 17:00'de TRT'de canlı yayına konuk olacak. Tatar, bu gece ise Ankara'ya geçecek.

