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Tatar'dan Pilli'nin görevden alınması hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazeteci Hüseyin Ekmekçi'nin Haber Kıbrıs TV’de sunduğu programda, Ali Pilli’nin görevden alınması konusunda açıklama yaptı..

22 Şubat 2021 Pazartesi 12:13
Tatar'dan Pilli'nin görevden alınması hakkında açıklama
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Cumhurbaşkanı Tatar, görevden alınmadan önce Pilli ile görüştüğünü vurgulayarak, "Faiz Bey’i kenara çekip, Pilli’ye güvendim, bakan yaptım. Hep yanında durdum, kendisine yapılan bütün eleştirileri göğüsledim. Sayın Ersan Saner’e dedim ki buna bir tepki olur, iyi düşün. Ali Pilli’ye ise, Ersan Bey ile görüş, aranızdaki sorununuzu çözün dedim. Kendisini görevden almak istemediğimi söyledim.. Ali Pilli’nin görevden alınacağını herkes biliyordu. Bu işin etkisi – tepkisi olur, parti zarar görür dedim, tekrar düşünün dedim ama günün sonunda yetki Başbakan’da. Ben zamanında Aytaç Çaluda’yı Bakan yapmak istedim, Akıncı imzalamadı. Bunun acısını çektim. Cumhurbaşkanı ‘imzalamam, bu isimle çalışmak zorundasın’ diyemez. Aralarındaki ip kopmuştu. Ersan Bey diyor ki, Ali Pilli kabinenin ahengini bozuyor. Ben çok emek vererek kurultayı kazandım. Pilli bana destek oldu ama ben de kendisine destek oldum. Görevden alınacağını biliyordu, haberim yoktu demesin.” ifadelerini kullandı..

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Son Güncelleme: 22.02.2021 14:17
Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarPillinin Görevden Alınması
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