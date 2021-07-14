Tatar: “15 Temmuz faşist darbelerini bir kez daha lanetliyorum”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, faşist Rum-Yunan ikilisinin gerçekleştirdiği 15 Temmuz 1974 darbesinin 47'nci, FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz 2016 darbe kalkışmasının 5. yıl dönümünde yaptığı açıklamada "faşist darbeleri bir kez daha lanetlediğini" belirtti.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın açıklaması şöyle:
“Kıbrıs'ta 1821 yılında Rumlar tarafından Osmanlı yönetimine karşı yapılan ayaklanma girişimi, 1931 Enosis isyanı ve 1963 yılında Kanlı Noel saldırılarının ana hedefi Kıbrıs Türklerini yok edip, adanın Yunanistan'a ilhak edilmesiydi.
FETÖ DARBE KALKIŞMASI
15 Temmuz'da gerçekleşen bir diğer faşist darbe girişimi de Türkiye'yi esaret altına almak isteyen dış güçler tarafından desteklenen FETÖ terör örgütünün gerçekleştirdiği darbe kalkışmasıdır. Anavatan Türkiye'nin bütünlüğüne, bağımsızlığına ve demokrasiye karşı yapılan bu darbe kalkışması Türk halkı ve devletine bağlı Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından bastırılırken, Kıbrıs Türk halkı ilk andan itibaren bu darbe kalkışmasının karşısında, Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan ile hükümetinin yanında yer almıştır. 5'inci yıl dönümünde bu faşist darbeyi bir kez daha lanetlerken, darbeye karşı direnişte şehit düşenleri rahmetle anar, gazileri saygıyla selamlarım.”