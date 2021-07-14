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14 Temmuz 2021 Çarşamba gündemi
14 Temmuz 2021 Çarşamba gündemi
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Tatar: “15 Temmuz faşist darbelerini bir kez daha lanetliyorum”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, faşist Rum-Yunan ikilisinin gerçekleştirdiği 15 Temmuz 1974 darbesinin 47'nci, FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz 2016 darbe kalkışmasının 5. yıl dönümünde yaptığı açıklamada

14 Temmuz 2021 Çarşamba 17:30
Tatar: “15 Temmuz faşist darbelerini bir kez daha lanetliyorum”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, faşist Rum-Yunan ikilisinin gerçekleştirdiği 15 Temmuz 1974 darbesinin 47'nci, FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz 2016 darbe kalkışmasının 5. yıl dönümünde yaptığı açıklamada "faşist darbeleri bir kez daha lanetlediğini" belirtti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın açıklaması şöyle:

“Kıbrıs'ta 1821 yılında Rumlar tarafından Osmanlı yönetimine karşı  yapılan ayaklanma girişimi, 1931 Enosis isyanı ve 1963 yılında Kanlı Noel saldırılarının ana hedefi Kıbrıs Türklerini yok edip, adanın Yunanistan'a ilhak edilmesiydi.

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Kanlı Noel saldırıları  sonucunda Kıbrıs Türk halkı eşit kurucu ortağı olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti’nden darbe ve silah zoruyla dışlanırken, bu cumhuriyet Rum devletine dönüştürülmüş ve adayı Yunanistan'a ilhak için büyük bir adım atılmıştı.  Ama ne var ki  Kıbrıs  Türk halkının  TMT öncülüğünde ve  Anavatan Türkiye'nin desteğiyle verdiği mücadele sonrasında Rum-Yunan ikilisinin bu hedefi hayal olurken, 15 Temmuz 1974 tarihinde yeni bir darbe girişimi gerçekleşti. Yunanistan'daki askeri cuntanın  desteğiyle Enosis’i zamana yayarak gerçekleştirmeye çalışan Makarios  yönetimine karşı gerçekleşen  faşist darbenin hedefi  Kıbrıs'ın hemen Yunanistan'a ilhakını sağlamaktı.   Bu kanlı darbede yüzlerce Rum öldürülürken,  Kıbrıs Türk halkına yönelik saldırı hazırlıkları da yoğunlaşmış ve Enosis tehlikesi  kapıya dayanmıştı.  Bu büyük tehlikenin farkında olan Anavatan Türkiye, uluslararası antlaşmalardan doğan haklarını kullanarak 20 Temmuz 1974 sabahı  gerçekleştirdiği  Barış Harekatı'yla bunu önlerken, tüm Kıbrıs'a barış ve huzuru getirdi. Barış Harekatı sonrasında Yunan Cunta yönetimi yıkılırken, Yunanistan'a da demokrasi geldi. Yunan halkı da bunu Türkiye'ye borçludur. 

FETÖ DARBE KALKIŞMASI

15 Temmuz'da gerçekleşen bir diğer faşist  darbe girişimi de Türkiye'yi esaret altına almak isteyen dış güçler tarafından  desteklenen FETÖ terör örgütünün  gerçekleştirdiği  darbe kalkışmasıdır. Anavatan Türkiye'nin bütünlüğüne, bağımsızlığına ve demokrasiye karşı yapılan bu darbe kalkışması Türk halkı ve devletine bağlı Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından bastırılırken, Kıbrıs Türk halkı ilk andan itibaren  bu darbe kalkışmasının karşısında, Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan ile hükümetinin yanında yer almıştır.  5'inci yıl dönümünde bu faşist darbeyi  bir kez daha lanetlerken, darbeye karşı direnişte şehit düşenleri  rahmetle anar, gazileri saygıyla selamlarım.”

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Son Güncelleme: 14.07.2021 18:32
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