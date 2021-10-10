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Taçoy UBP’nin 46’ncı kuruluş yıldönümünü kutladı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Adayı ve UBP Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, UBP’nin 46’ncı kuruluş yıldönümünü kutladı. 

10 Ekim 2021 Pazar 14:45
Taçoy UBP’nin 46’ncı kuruluş yıldönümünü kutladı

Hasan Taçoy, yayımladığı mesajda, Ulusal Birlik Partisi’nin “Kıbrıs Türk halkının mücadele tarihine ismini altın harflerle yazdıranların ve isimsiz kahramanların altında toplandığı bir çatı” olduğunu ifade etti. Taçoy, “UBP üyesi olmak bu hayattaki en büyük gururum” diyerek, hangi görevde olursa olsun ulusal mücadelede partisiyle birlikte bir nefer olarak emek vermeye devam edeceğini vurguladı.
“Ulusal Birlik Partisi, toplumun Anavatan Türkiye’nin güvencesi ve garantörlüğünden taviz vermeden bir arada yaşamasına en çok emek veren partidir” diyen Taçoy, Ulusal Birlik Partisi’nin, bir toplumun gettolardan bir araya getirildiği andan itibaren rahat ve refah içerisinde, Anavatan Türkiye’nin güvencesinden ve garantörlüğünden taviz vermeden bir arada yaşamasına en çok emeği veren parti olduğunu kaydetti. 

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Taçoy, 46 yılın içerisinde, baba yadigarı partisinin, gençlik kollarından başlayarak, her kademesinde yer aldığını, bundan gurur duyduğunu ve bu gururu ömrümün sonuna kadar taşıyacağını belirterek, şunları dile getirdi: 
“Ulusal mücadelede partimle birlikte hangi görevde olursam olayım, bir nefer olarak emek vermeye devam edeceğim. Partililerimizin, birlik ve beraberlik içerisinde, önce kurultaydan alnının akıyla çıkacağına, devamında da UBP’yi tek başına İktidar yapacağına olan inancım tamdır. Biz, ulusal birlik ve bütünlüğümüzü koruduğumuz takdirde, KKTC daha güçlü, daha müreffeh ve barış içerisinde yaşamaya devam edecektir. Nice 46 yıllara, KKTC var oldukça, Ulusal Birlik Partisi misyonuyla vizyonuyla KKTC’nin varlığı için mücadeleye devam edecektir. Hem ülkemize, hem atalarımızdan bizlere miras Ulusal Birlik Partisi’ne hizmet etmeye, sahip çıkmaya sonuna kadar devam edeceğim.”

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Son Güncelleme: 10.10.2021 15:34
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