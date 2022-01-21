banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Sağlık Bakanlığı'ndan duyuru
Sağlık Bakanlığı'ndan duyuru
Savaşan'dan açıklama
Neden UBP?
DP’de yeni üyeler için katılım töreni gerçekleştirildi
DP güçleniyor
Gazete manşetleri 21 Ocak 2022 Cuma
Gazete manşetleri
“Adaylara oy verme kriterlerim…”
“Adaylara oy verme kriterlerim…”
banner404

Sucuoğlu: “Lefke'nin yolu bitecek, hastanesi yenilenecek“

UBP seçim propagandası etkinliklerine Lefke'de devam etti.

21 Ocak 2022 Cuma 18:45
Sucuoğlu: “Lefke'nin yolu bitecek, hastanesi yenilenecek“

UBP seçim propagandası etkinliklerine Lefke'de devam etti.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, "tek başına iktidar ateşi" yakılan Lefke'deki etkinlikte Genel Başkan Faiz Sucuoğlu ve milletvekili adayları, bölge halkı ile buluştu.

Lefke Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alan geceye UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu ve eşi Ece Sucuoğlu da katıldı.

Meşaleler eşliğinde salona giren Başbakan Sucuoğlu alkışlarla salonu dolduran partilileri selamladı.

Gece, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra UBP Lefke İlçe Başkanı Adil Özgey bir konuşma yaptı.

banner341
Adaylar alkışlar eşliğinde tek tek sahneye davet edildi.

UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu konuşmasında, tüm ilçelerde yapılan etkinliklerde salonların dolup taştığını, bu coşkulu kalabalığın UBP'yi tek başına iktidar yapacağını söyledi.

Lefke'ye iki söz verdiklerini, birinin yol diğerinin ise Cengiz Topel Hastanesi'ni yenilemek olduğunu belirten Başbakan, bunların yapacağı ilk icraatlarından olacağını kaydetti.

23 Ocak’taki seçimin çok önemli olduğunu vurgulayan Sucuoğlu, “Kıbrıs Türkü en zor şartlarda bile pratik zekası ile çözüm üretiyor. Tek sorun siyasi istikrar yok. İşte biz, akılcı adımlarla ekonomik istikrarı sağlamak için radikal kararlar alacağız ve ülkeyi ayağa kaldıracağız” dedi.

Başbakan Sucuoğlu, konuşmasında sık sık UBP'ye mühür çağrısı yaptı; tek başına iktidar fırsatının kaçırılmaması gerektiğini söyledi; şöyle konuştu:

“Bizim iddiamız tek başına iktidara gelebilmektir. Biz 60 günlük hükümet süresince tüm zorluklara rağmen bütün mükellefiyetlerimizi yerine getirdik. Biz bundan sonra da elimizi taşın altına koyarak, ekonomik ve sosyal istikrarı en kısa sürede sağlayacağız.”

Anavatan Türkiye’nin de her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyleyen Sucuoğlu, UBP'nin KKTC ve Türkiye sevgisine vurgu yaptı.

banner360
Son Güncelleme: 21.01.2022 22:44
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ataoğlu trafik kazası geçirdi
Ataoğlu trafik kazası geçirdi
Ataoğlu: “Demokrat Parti, istikrar ve iktidarın sigortasıdır”
Ataoğlu: “Demokrat Parti, istikrar ve iktidarın sigortasıdır”
Akpınar: “Oy kullanmak anayasal bir haktır, Covid-19 pozitif olan seçmenler de bu haklarını kullanabilmelidir”
Akpınar: “Oy kullanmak anayasal bir haktır, Covid-19 pozitif olan seçmenler de bu haklarını kullanabilmelidir”
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
HP'nin gizli kahramanı Çavuşoğlu
HP'nin gizli kahramanı Çavuşoğlu
Amcaoğlu: Özel, devlet veya üniversite fark etmeksizin 24 Ocak’ta eğitime bir gün ara verilecek
Amcaoğlu: Özel, devlet veya üniversite fark etmeksizin 24 Ocak’ta eğitime bir gün ara verilecek
Erken genel seçim Pazar günü yapılıyor
Erken genel seçim Pazar günü yapılıyor
Pazar günü karla karışık yağmur bekleniyor
Pazar günü karla karışık yağmur bekleniyor
Gıda denetim sonuçları..
Gıda denetim sonuçları..
Okullarda vakalar artıyor!
Okullarda vakalar artıyor!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim