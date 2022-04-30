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Sucuoğlu: Benim gördüğüm ülkeyi bir erken seçim bekliyor

Başbakan Faiz Sucuoğlu, ülkeyi büyük olasılıkla bir erken seçimin beklediğini söyledi.

30 Nisan 2022 Cumartesi 00:30
Sucuoğlu: Benim gördüğüm ülkeyi bir erken seçim bekliyor

Başbakan Sucuoğlu, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ile Demokrat Parti’nin (DP), UBP-DP-YDP hükümetine güvenoyu vermeme kararını değerlendirdi.

BRT’ye açıklamalarda bulunan Başbakan Sucuoğlu, Cuma günü sabah saatlerinde yaptıkları temaslarda bir sıkıntı görünmediğini belirterek, “ne olduysa öğleden sonra oldu ve kararlarını değiştirdiler” dedi.

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“Burada artık bir erken seçim görüntüsü var. Benim görüdüğüm ülkeyi burada bir erken genel seçim bekliyor.” diyen Sucuoğlu, yarın UBP MYK’sını toplayarak görüş alışverişinde bulunacaklarını ifade etti.

Sucuoğlu, “Başka olasılıklar da olur mu bilemiyorum ama bu kadar denemeden sonra bir şey olmuyorsa da demokrasi gereği bir erken seçim olmasının tartışılması gereken bir sürece gireceğiz.” Şeklinde konuştu.

YDP ve DP’nin gerçekleşmesi için 100 günlük bir süre koydukları maddelerin protokolde ve bazılarının hükümet programında yer aldığını ifade eden Sucuoğlu, “Bu nedenle yadırgadık. ‘Ya bunu imzalayacaksınız, ya da güvenoyu vermeyiz” gibi bir yaklaşımı UBP’nin kabul etmesi düşünülemez.  Güvenoylamasından sonra enine boyuna konuşur ve hep birlikte karar veririz dedik. Hatta bazı maddeleri de biz eklemeyi planlıyorduk. Ama tehdit gibi bir yaklaşımı kabul edemeyiz.” Dedi.

Başbakan Sucuoğlu, YDP’nin hüvenoyu vermeme gerekçelerini dinlediğini ve inandırıcı bulmadığını da sözlerine ekledi.

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Son Güncelleme: 30.04.2022 09:34
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