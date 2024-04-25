Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, emeklilerin, asgari ücret altında maaş almasına sebep olan yasanın Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) döneminde yapıldığını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Gardiyanoğlu, Kıbrıs Postası TV’ye konuk olarak bakanlığın çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Emeklilik yaşı gelen ancak prim eksiği olan kişilerle ilgili yasal düzenlemeler üzerinde çalışmalar yapıldığını açıklayan Bakan Gardiyanoğlu, şunları kaydetti:

“Yasada bazı değişiklikler oldu. Kat sayılarla ilgili olarak yaşınız yetse bile primleriniz yeterli olmadığı zaman emekliler, asgari ücretin altında bir maaş almayla karşı karşıya kalıyordu. 73/2007 sayılı Sosyal Güvenlik Yasası ile ilgili bir kat sayıdır bu. Bu yasa maalesef Kıbrıs Türk halkını balık hafızalı zannedenler tarafından yapılan bir yasa… Ferdi Sabit Soyer ve Sonay Adem döneminde yapılmış bir yasadır. Bu bir bütçe meselesidir, bununla ilgili çok ciddi bir çalışmamız var. 2025 yılı içerisinde bunu bitirip Maliye Bakanı ile görüşeceğiz.”

-“Kimse çıkıp edebiyat yapmasın, işçiyi, emekçiyi düşünen bir tek onlar değil”

Son dönemde yaygın olarak konuşulan asgari ücretin altında emekli maaşı alanlarla ilgili de açıklamalarda bulunan Gardiyanoğlu “2008 yılından bugüne gelen yasada tıkanmalar var. Kimse mikrofonlara çıkıp edebiyat yapmasın, onlar değildir bir tek işçi ve emekçiyi düşünen... Ciddi bir uğraş içerisindeyiz. Yılların getirdiği bir birikim var, onları halletmemiz gerekiyor” dedi.

-“5 yıla kadar geriye dönük prim borçları ödenerek emekli olunabilecek”

Bakan Gardiyanoğlu, emeklilik yaşı gelip prim eksiği olanlarla ilgili, 5 yıla kadar geriye dönük ödemelerin ve eksik primlerin satın alınarak, emekliye çıkılmasını sağlayacak düzenlemelerin yapıldığı yasanın Bakanlar Kurulu’ndan geçip, Cumhuriyet Meclisi’ne sevk edildiğini belirtti. Gardiyanoğlu, eylül ayı sonrasında yasanın tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

-“Durumu olmayanlar hem emekli maaşı alıp hem de bu borcu banka vasıtasıyla taksitle ödeyebilecek”

Maddi durumu yeterli olmayanların da bu imkandan yararlanabilmesini sağlamak için çalışma yaptıklarını kaydeden Sadık Gardiyanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Vatandaşlarımıza, kurumumuz tarafından bu şartlarda emeklilik hakkı kazandığına dair bir yazı vereceğiz. Bu yazı zaten bordro yerine geçer. Vatandaşlarımız bu yazıyla bankaya giderek, borçlanıp yine emeklilik hakkı kazanabilir. Bu şekilde imkanı olmayan vatandaşlarımız dahi hem emekli maaşı için yapması gereken ödemede kolaylık yaşamış olacak hem de emekli maaşı almaya başlayacak.”