Şehit Tuncer İlkokulu’nda yarın okula katkıda bulunanlara plaket takdim edilecek

Lefkoşa’nın köklü ilkokullarından Şehit Tuncer İlkokulu’nda yarın sabah, okulun eksikliklerinin giderilmesine ve tamirine katkıda bulunan birçoğu bu okuldan mezun sponsorlara teşekkür plaketi takdiminde bulunulmak üzere "Onur Günü" düzenleniyor.

Şehit Tuncer İlkokulu Müdürü Elçin Altan’ın verdiği bilgiye göre, 09.30’da okul bahçesinde karşılanacak sponsorlara okul salonunda plaket takdimi yapılacak.

Okulun müzik öğretmeni Mehmet Usal tarafından yazılıp bestelenen, Şehit Tuncer İlkokulu Marşı’nın ilk kez Usal yönetiminde okul korosu tarafından seslendirileceği törende, emekli öğretmen Serhat Bayar’ın arşivinden yararlanılarak hazırlanan okulun geçmişini anlatan kısa film gösterilecek.

Okul Müdürü Altan “Kısa zamanda çok büyük işler başarıldı. Evet daha çok eksiğimiz var. Bu eksikliklerin giderilebilmesi için; okulumuzun okul aile birliği, idaresi, öğretmenleri, çalışanları, velileri ve öğrencileri ile azimle sevgiyle çalışmaya, mezunlarımız ve eğitime gönül verenlerle tek yürek olmaya devam edeceğiz.” dedi.