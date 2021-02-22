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Sağlık Bakanlığında devir teslim töreni gerçekleşti

Sağlık Bakanlığı görevine atanan Ünal Üstel görevi Ali Pilli’den devraldı.

22 Şubat 2021 Pazartesi 19:30
Sağlık Bakanlığında devir teslim töreni gerçekleşti
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ÜSTEL; “KIBRIS TÜRK TOPLUMU ADINA SAYIN ALİ PİLLİ’YE BUGÜNE KADAR VERDİĞİ HİZMETLER İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

PİLLİ:” ÜNAL ÜSTEL’E GÖREVİNDE YARDIMCI OLAMAYA HAZIRIM. ÖNEMLİ OLAN HALKIN SAĞLIDIR”

Sağlık Bakanlığı görevine atanan Ünal Üstel görevi Ali Pilli’den devraldı.

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Bakanlıkta Covid kuralları çerçevesinde gerçekleşen devir teslim töreninde konuşan Üstel, “çok zor bir dönemde bu görevi başarı ile yerine getiren kardeşim Ali Pilli’den bu görevi almak hiçte kolay olmayacak. O yüzden bundan sonraki süreçte kendisinden sürekli olarak bilgi ve birikimlerini bizimle paylaşmasını istedim. Kendisi de sağ olsun seve seve bu süreçte bizimle birlikte olmayı kabul etti.” Dedi.

“Bu gibi durumlar bir bayrak yarışıdır. Bizler aynı takımın koşucularıyız. Ben şimdi bayrağı kardeşim dediğim Ali Pilli’den devraldım ve bir sonraki noktaya taşıyana kadar var gücüm ile hizmet yarışında koşacağım” ifadesini kullanan Üstel,  hükümetin vizyonu ve Ali Pilli’nin bıraktığı işleri en hızlı bir süreçte tamamlamak arzusunda olduğunu kaydetti.  

Bakan Üstel, “Bu noktada şahsim ve Kıbrıs Türk Toplumu adına Sayın Ali Pilli’ye bugüne kadar verdiği hizmetler için teşekkür ediyorum. Bundan sonra da aynı şekilde halkımızın hak ettiği en iyi sağlık hizmetini alabilmesi adına bu bayrağı devralıyorum” şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanlığı görevini Bakan Üstel'e devreden Pilli de şöyle konuştu:

"Dr. Ali Pilli olarak bu göreve geldim ve gidiyorum. Görevde olduğum sürede sağlık bakanlığı görevini en iyi şekilde yerine getirdiğime inanıyorum. Halkın bana gösterdiği sevgi beni çok mutlu etmiştir. Görevi devrettiğim Ünal Üstel’e görevinde yardımcı olmaya hazırım. Önemli olan halkın sağlıdır. Bu süreçte pozitif yönde yardıma devam edeceğim.  Her zaman halkıma en iyi hizmeti vermeye ve yanlarında olmaya devam edeceğim."

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Son Güncelleme: 22.02.2021 20:57
Anahtar Kelimeler:
ALİ PİLLİünal üstelSağlık Bakanlığı
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