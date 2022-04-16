Restorancılar Birliği: Elbirliğiyle sonumuzu getirdiniz!

Restorancılar Birliği (Res-Bir) Yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada hükümetin ekonomi politikası eleştirilerek dengesiz politikaların yürütüldüğü ve iş dünyasının bu ülkede hayatta ve ayakta kalmasının mucizeden öte bir durum olduğu vurgulandı.

“ZAM TSUNAMİSİNDEN SAĞ ÇIKILMASI İMKANSIZ!”

Sektörün adeta ‘entübe duruma geldiği’ belirtilen açıklamada, ‘zam tsunamisinden sağ çıkılmasının imkansız hale geldiği’ ifade edildi.

“1 AYLIK ‘ELEKTRİK ZAMMINA YAPILAN İNDİRİM’, SEKTÖRÜMÜZÜN SONUNUN GELDİĞİNİN İLANIDIR”

Elektrik indirimi açıklamasının sadece 1 aylık bir indirimden ibaret olduğuna dair yapılan duyuruya da değiline açıklamada, “bu, sektörümüzün sonunun geldiğinin ilanıdır” denildi.

Res-Bir tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Elbirliğiyle sonumuzu getirdiniz;

Ekonomi politikalarının bu kadar zig zaglar çizdiği bir ülkede iş dünyasının hayatta ve ayakta kalması mucizeden öte bir şey olsa gerek. 2018’den beri ağır yara alan ve pandemi itibariyle ağır yaralı ve entübe duruma gelen sektörümüzün bu yaşanan zig zaglı ekonomi politikaları ve zamlar tsunamisinden sağ çıkması neredeyse imkansız hale gelmiştir. Sayın Başbakan geçtiğimiz hafta açıkladığı indirimler için yeterli değil ama olsun diye düşünürken, özellikle elektrik indiriminin sadece bir ay için geçerli olması sektörümüzün sonunun geldiğinin ilanıdır.”