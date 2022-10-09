banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
DP Genel Sekreteri Serhat Akpınar oldu
DP Genel Sekreteri Serhat Akpınar...
Zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
Zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
Aranan zanlı Pile'de yakalandı
Aranan zanlı Pile'de yakalandı
Uyuşturucudan 2 tutuklu
Uyuşturucudan 2 tutuklu
Extacy hapla yakalandı
Extacy hapla yakalandı
banner404

Polis Sahte Para Operasyonunda 3 Kişiyi Tutukladı

Polis Sahte Para Operasyonunda 3 Kişiyi Tutukladı

09 Ekim 2022 Pazar 10:35
Polis Sahte Para Operasyonunda 3 Kişiyi Tutukladı

Girne'de sahte ABD Doları ele geçirildi

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin dün Girne’de düzenlediği operasyonda 5 adet sahte 50’lik ABD Doları ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı, halkı, bankaları, döviz bürolarını, finansal kuruluşları, marketleri ve vatandaşları, sahte paraya karşı uyardı.

Polis ekiplerinin Girne’deki operasyonunda, iki kişinin tasarruflarındaMB35429070A, MB59129658A, KB83035452L, KB83035440L ve KB37835824L seri numaralarını içeren sahte olduğuna inanılan toplam 5 50’lik ABD doları para ele geçirildi.

Operasyon kapsamında toplam 3 kişi tutuklandı.

Polis açıklamasında, “Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurulduğundan, ellerinde belirtilen seri numaraları ile başlayan ‘50’lik ABD Doları’ cinsi para bulunduran; bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları, ayrıca şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis merkezine bildirmeleri önemle rica olunur” denildi.

banner360
Son Güncelleme: 09.10.2022 10:46
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DP Genel Sekreteri Serhat Akpınar oldu
DP Genel Sekreteri Serhat Akpınar oldu
Zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
Zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
Aranan zanlı Pile'de yakalandı
Aranan zanlı Pile'de yakalandı
9 yaşındaki çocuk rahatsızlanarak hayatını kaybetti
9 yaşındaki çocuk rahatsızlanarak hayatını kaybetti
Akaryakıta zam…
Akaryakıta zam…
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı
Bakanlar Kurulu toplantısı başladı
Bakanlar Kurulu toplantısı başladı
Dev-İş, Maaş Alamayan Belediyelerde Pazartesi Eylemde Olacak
Dev-İş, Maaş Alamayan Belediyelerde Pazartesi Eylemde Olacak
Çatalköy Ve Esentepe Belediyelerine Ait Çöplük Alanda Yangın Çıktı
Çatalköy Ve Esentepe Belediyelerine Ait Çöplük Alanda Yangın Çıktı
Seyir halindeki araç yandı
Seyir halindeki araç yandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim