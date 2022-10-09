Polis Sahte Para Operasyonunda 3 Kişiyi Tutukladı

Girne'de sahte ABD Doları ele geçirildi

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin dün Girne’de düzenlediği operasyonda 5 adet sahte 50’lik ABD Doları ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı, halkı, bankaları, döviz bürolarını, finansal kuruluşları, marketleri ve vatandaşları, sahte paraya karşı uyardı.

Polis ekiplerinin Girne’deki operasyonunda, iki kişinin tasarruflarındaMB35429070A, MB59129658A, KB83035452L, KB83035440L ve KB37835824L seri numaralarını içeren sahte olduğuna inanılan toplam 5 50’lik ABD doları para ele geçirildi.

Operasyon kapsamında toplam 3 kişi tutuklandı.

Polis açıklamasında, “Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurulduğundan, ellerinde belirtilen seri numaraları ile başlayan ‘50’lik ABD Doları’ cinsi para bulunduran; bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları, ayrıca şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis merkezine bildirmeleri önemle rica olunur” denildi.