İskele Festivali bünyesinde bu yıl 29.’su düzenlenen İskele Belediyesi CIOFF Uluslararası Halk Dansları Festivali kapsamında dün akşam geleneksel kostüm defilesi ve bay/bayan festival güzeli seçimi yapıldı.

İskele Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, festival güzeli yarışmasında birinciliği Kuzey Osetya ile Rusya alırken, en iyi kostüm ödülünü ise Uruguay ve Rusya paylaştı.

Gecede, ayrıca, Erenköy Jimnastik Kulübü ile BEMSA Kültür, Sanat ve Spor Derneği gösterileri yer aldı.

Bayan Festival Güzelleri kategorisinde Rusya'dan Arina Khovrich birinci, Uruguay'dan Fernanda Rosa ikinci ve Rusya'dan Ekaterina Shestova ise üçüncü seçildi. Bay Festival Güzelleri kategorisinde ise Kuzey Osetya'dan Azamat Dzampaev birinci, Türkiye'den Emirhan Dondar ikinci ve Uruguay'dan Sebastian Bargas üçüncü oldu.

Yarışmada, Uruguay'dan Sara Oolivera Bayan İskele, Uruguay'dan Rodrigo Arrutti ise Bay İskele seçildi.

Rusya’dan Valeriia Poliaskova Bayan Basın, Türkiye’den Alp Gürer ise Bay Basın olarak seçilirken, Türkiye’den Büşra Albayrak Bayan Mackenzie Bay, Uruguay’dan Piero Vittori de Bay Mackenzie Bay ödülünü aldı.

Kırgızistan’dan Alisa Melnikova Bayan Dörter Onmax, Rusya’dan Sergey Kishek ise Bay Dörter Onmax olarak seçildi. Urugay’dan Sara Olivera Bayan Saebina ve Rusya’dan Georgay Dyadichkin Bay Saebina & Altın Elma Beauty olarak seçildi.

Yarışmada, ayrıca, Valeria Orlova Bayan Caesar ve Timur Lapenko (Rusya) Bay Caesar olarak seçilirken, Türkiye’den Rabia Çetine Bayan Noyanlar ve Rusya’dan Denis Akkorsi Bay Noyanlar ödülünü aldı.