İncirli: Bu dönem, yolsuzluklarda istikrarın olduğu bir dönem olarak hatırlanacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada UBP-DP-YDP Hükümeti’nin yasama yılını değerlendirdi. Yasama döneminin "kötü yönetimde istikrar" dönemi olarak hatırlanacağını ifade eden İncirli, hükümete sert eleştiriler yöneltti.

Konuşmasının başında bir yasama yılının daha sonuna gelindiğini dile getiren Sıla Usar İncirli, “Bu dönem, yolsuzluklarda istikrarın olduğu bir dönem olarak hatırlanacak” dedi. Hükümetin sık sık kullandığı “istikrar” söyleminin ekonomik güveni ve toplumsal huzuru değil, kötü yönetimi, kurumsal çöküşü ve koltuklarını koruma ısrarını temsil ettiğini söyledi. “Siyasette abilik müessesesi değil, demokrasi ve hukuk esastır” ifadelerini kullanan İncirli, Meclis çalışmalarının da bu anlayıştan uzak yürütüldüğünü belirtti. Son yılların en ağır ekonomik krizlerinden birinin yaşandığını, kamu hizmetlerinin aksadığını ve toplumun ciddi bir güven bunalımı içine sürüklendiğini ifade eden İncirli, hükümetin gerçeklerle yüzleşmek yerine söylemler üzerinden siyaset yaptığını kaydetti.

“Tarih sizinle başlamadı, sizinle de bitmeyecek”

Merkezi İhale Komisyonu Başkanı ile Başbakanlık Müsteşarı hakkında yürütülen soruşturmaları, sahte diploma skandallarını ve kamuoyuna yansıyan usulsüzlük iddialarını hatırlatan İncirli, bu yasama döneminin kurumsal yozlaşmanın görünür hale geldiği bir dönem olarak tarihe geçeceğini söyledi. Hükümetin “40 yılda yapılmayanı yaptık” söylemini de eleştiren İncirli, bunun geçmiş hükümetlerin emeklerini yok sayan ve toplumsal hafızayı küçümseyen bir yaklaşım olduğunu ifade etti. “Tarih sizinle başlamadı, sizinle de bitmeyecek” diyen İncirli, hükümetin yaptıklarıyla değil, yapamadıklarıyla ve kendi söylemleriyle çelişen icraatlarıyla hatırlanacağını vurguladı.

“Sağlıklı bir yasama süreci böyle yürütülmez”

İncirli, konuşmasının devamında Meclis çalışmalarını değerlendirerek yasama yılının son haftalarında komitelerin adeta yasa bombardımanına tutulduğunu söyledi. Milletvekillerinin, raportörlerin ve Meclis çalışanlarının gece yarılarına, hatta sabahın ilk saatlerine kadar çalışmak zorunda bırakıldığını belirten İncirli, bunun ne yasama kalitesiyle ne de sağlıklı devlet yönetimiyle bağdaşmadığını ifade etti. “Sağlıklı bir yasama süreci böyle yürütülmez” diyen İncirli, CTP’nin komitelerde çalışmaktan hiçbir zaman kaçmadığını, aksine her yasanın toplum yararına en doğru hale gelmesi için büyük emek verdiğini söyledi. Ancak son dakika çağrıları ve zaman baskısıyla yürütülen çalışmaların hem yasaların niteliğini hem de demokratik süreci zedelediğini belirtti.

“E-devlet geçti ama çalışmıyor”

Komitelerde tamamlanan birçok önemli düzenlemenin Genel Kurul gündemine alınmadığını ifade eden Sıla Usar İncirli, Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet Kurumu Yasası’na bağlı değişiklikler ile Belediyeler Yasası'ndaki değişikliklerin bunun en somut örnekleri olduğunu söyledi. Sürekli dijitalleşmeden söz edildiğini ancak kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlayacak düzenlemelerin bekletildiğini kaydeden İncirli, “E-devletten söz ediyorsunuz ama yasanızı gündeme getirmiyorsunuz” diyerek hükümeti eleştirdi. İncirli ayrıca, yasanın geçmesine rağmen çalışmadığına dikkat çekerek “E-Devlet var, yasa 3-4 sene önce yapıldı ama çalışmıyor. Siz bu çalışıyormuş gibi davranamazsınız. E-devlet vardır ve çalışıyordur demek ayıptır.” şeklinde konuştu. Yasaların Genel Kurul'a sevk edildikten sonra keyfi biçimde bekletilemeyeceğini de vurgulayan İncirli, Meclis Başkanlığı'nın da bu konuda sorumluluk taşıdığını ifade etti.

“Sorunları çözebilmek için önce onların varlığını kabul etmek gerekir”

Konuşmasının son bölümünde hükümetin ülkenin temel sorunlarını inkar ederek çözüm üretemeyeceğini belirten İncirli, “Sorunları çözebilmek için önce onların varlığını kabul etmek gerekir” dedi. İşsizliğin arttığını, gençlerin gelecek umudunu kaybederek ülkeyi terk ettiğini ve kamu kurumlarının etkin çalışamaz hale geldiğini ifade eden İncirli, bunların toplumun her kesiminin yaşadığı gerçekler olduğunu söyledi. Hükümetin yalnızca rakamlarla övünmek yerine bu sorunlarla yüzleşmesi gerektiğini kaydeden İncirli, ekonominin büyüdüğü yönündeki açıklamaların sahadaki tabloyla örtüşmediğini dile getirdi. Esnafın, üreticinin ve işletmelerin büyük sıkıntılar yaşadığını, kurumlar arasındaki koordinasyonsuzluk nedeniyle vatandaşların en basit işlemler için dahi birçok daire arasında gidip gelmek zorunda kaldığını belirten Sıla Usar İncirli, “Sektörlere sorun. Krizde olmayan herhangi bir sektör var mıdır? İşletmelerin ne halde olduğunun farkında mısınız?” dedi.