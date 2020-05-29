Pilli: “Toplam 86 test yapıldı, pozitif vaka yok”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 86 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Pilli, bugün Covid-19 testlerinin, hastane polikliniklerine giden vakalara yapıldığını kaydetti.
Covid-19, bugünkü genel durum şöyle:
“Bugün Yapılan Test Sayısı: 86
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Toplam Vaka Sayısı- 108
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok”