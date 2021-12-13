banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Döviz haftaya yükselişle başladı
Döviz haftaya yükselişle başladı
“Teslimat” İspanya’dan “En iyi kısa film” ödülüyle döndü
Gururlandık!
Firari Enver Bahçeciler tutuklandı
Enver Bahçeciler sonunda yakalandı
Okul, askerlik sonra da ver elini Güney Kıbrıs!
Okul, askerlik sonra da ver...
banner405

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi çalışanları 3’üncü kez eylem yaptı

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi çalışanları, Sağlık Bakanlığı ile Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi arasında KKTC vatandaşı bağımlı hastaların tedavi masraflarının yüzde 80’inin karşılandığı protokolün yenilenmemesi gerekçesiyle başlattıkları eylemlere bugün de devam etti.

13 Aralık 2021 Pazartesi 14:10
Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi çalışanları 3’üncü kez eylem yaptı

Daha önce Sağlık Bakanlığı ve Başbakanlık önünde yapılan eylemlerin üçüncüsü Sağlık Bakanlığı önünde yapıldı. Eyleme, hastalar da katıldı.
Eyleme, diğer eylemlerde olduğu gibi, “Kazık” getirildi, davul da çalındı.


ÇAKICI
Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı eylemde yaptığı konuşmada, 3’üncü kez eylem yaptıklarını hatırlatarak, yalnızca Pembe Köşk için mücadele etmediklerini belirtti.
“Sağlıkta her şeyin yolunda olduğu” söylemini eleştiren Mehmet Çakıcı, şova yönelik icraatlar yapıldığını öne sürdü.
Mücadeleden vazgeçmeyeceklerini ifade eden Çakıcı, bunun siyasete çekilmemesini istedi ve “Önemli olan halka ve hastanelere hizmettir” şeklinde konuştu.


“HASTALARIMIZ NE OLACAK, NEREDE TEDAVİ GÖRECEK”
Pembe Köşk çalışanları ve hastaları olarak kimseden korkmadıklarını belirten Mehmet Çakıcı, “Hastalarımız ne olacak, nerede tedavi görecek” sorusunu sordu.
Sağlık sektöründeki sendika ve dernek yetkililerinin açıklamalarına işaret eden Çakıcı, “Parti bayrağı yoktur burada” diyerek, siyaset yapmadığını söyledi. Mehmet Çakıcı, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin açıklamalarını da eleştirdi.
Eroin bağımlılığı tedavisinde kullanılan bir ilaçtan bahseden Çakıcı, bu ilacı Pembe Köşk dışında kullanmadıklarını, ilacı dışarıya vermediklerini kaydetti. 4 yılda tedavi için bu ilaçtan 30 kutu harcadıklarını dile getiren Çakıcı, devletten ayda 200-300 kutu çıktığını iddia etti. Çakıcı, “Esas uyuşturucu tedarikçisi kimdir” diye sordu.

banner341
İlaç kuruluna durumu aktardığını anlatan Mehmet Çakıcı, “Büyük bir ticaret var, hap satışı var, hastalar hem hapları içiyorlar, hem satıyorlar” dediğini ve uyarıda bulunduğunu söyledi.
Bu uyarısı sonrasında Pembe Köşk’ün işlerinin zorlaşmaya başladığını savunan Çakıcı, hastaların kurullarının engellendiğini ve hastaların üzerinden kendine saldırıldığını ileri sürdü.


“HASTALARA ZARAR VERİYORSUNUZ”
Hastaneyi kapatacak duruma gelmek istemediklerini dile getiren Çakıcı, “Bize zarar vermeye çalıştığınızda hastalara zarar veriyorsunuz” ifadelerini kullandı.
12 Ocak’ta protokol bittikten sonra hastaların ne olacağını soran Mehmet Çakıcı, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun konuyla “ilgileneceğini” söylemesine rağmen bir şey yapılmadığını öne sürdü.


“GELECEK HAFTA BAŞBAKANLIĞIN ÖNÜNDE OLACAĞIM”
“12 Ocak’tan sonra bağımlılar Allah’a emanet” diyen Çakıcı, gelecek hafta Başbakanlığın önünde olacağını açıkladı.
Çakıcı’nın ardından Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’nde tedavi gören hastalar da söz alarak, yaşadıklarını anlattı.
 


 

banner360
Son Güncelleme: 13.12.2021 15:18
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TDP Milletvekili adaylarını ve sıralarını belirledi
TDP Milletvekili adaylarını ve sıralarını belirledi
BES, Lapta Belediyesi’nde süresiz iş bırakma eylemi başlattı
BES, Lapta Belediyesi’nde süresiz iş bırakma eylemi başlattı
Özersay'dan Sucuoğlu'na eleştiri
Özersay'dan Sucuoğlu'na eleştiri
Haftalık yangın bilançosu
Haftalık yangın bilançosu
Çalışma Bakanı Koral Çağman aday olmayacağını vurguladı
Çalışma Bakanı Koral Çağman aday olmayacağını vurguladı
GAÜ Spectrum’daki ‘Kıbrıs Psikoloji Zirvesi’ yoğun katılım ile gerçekleşti
GAÜ Spectrum’daki ‘Kıbrıs Psikoloji Zirvesi’ yoğun katılım ile gerçekleşti
Haftalık trafik raporu
Haftalık trafik raporu
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak
Türk-sen 67 Yaşında…
Türk-sen 67 Yaşında…
Seçime doğru..
Seçime doğru..

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim