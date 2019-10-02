“Özgürgün MASUMDUR”

Özgürgün ile yaşanan tartışmalı süreç konusunda yaşanan gelişmelerden keyif almadığını belirten Tatar, dosyayı önlerinde bulduklarını yineledi.

Tatar, kürsü dokunulmazlığı hariç her türlü milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasının Ulusal Birlik Partisi’nde eskiden beri ortak anlayış olduğunu belirtti.

Partide elbette bir rahatsızlık bulunduğunu anlatan Tatar, ”Hüseyin Bey bizim milletvekilimizdir, partimizin Genel Başkanlığını yapmış, Başbakanlık yapmış bir kişidir. Ama bu dosyayı biz önümüzde bulduk” ifadelerini kullandı.

Başbakan Ersin Tatar, Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün masum olduğuna inandıklarını söyledi.

Özgürgün ile yaşanan tartışmalı süreç konusunda yaşanan gelişmelerden keyif almadığını belirten Tatar, dosyayı önlerinde bulduklarını yineledi.

Tatar, kürsü dokunulmazlığı hariç her türlü milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasının Ulusal Birlik Partisi’nde eskiden beri ortak anlayış olduğunu belirtti.

Partide elbette bir rahatsızlık bulunduğunu anlatan Tatar, ”Hüseyin Bey bizim milletvekilimizdir, partimizin Genel Başkanlığını yapmış, Başbakanlık yapmış bir kişidir. Ama bu dosyayı biz önümüzde bulduk” ifadelerini kullandı.





Başbakan Tatar,” Yaptığımız değerlendirmede; şimdi bu saatten sonra, buraya geldikten sonra savcılar bu dosyayı hazırladıktan sonra, Meclis’te bizim bunu engellememiz veya buna set çekmemiz doğru değildir, ama şunu da söylüyoruz biz kimsenin suçlu olduğunu söylemedik, böyle bir tavrımız da yoktur” diye konuştu.

“KARAR YARGININDIR”

Hüseyin Özgürgün’ün masum olduğuna inandıklarını yineleyen Başbakan Tatar, ancak o noktaya gelinmesi halinde bunu yargının aklayacağını söyledi.

Başbakan Tatar, konu ile ilgili kimsenin emrivakisiyle hareket etmediklerini de vurgulayarak, bu yöndeki iddiaların da kesinlikle doğru olmadığını bildirdi.

UBP Genel Başkanı, Başbakan Tatar, “Ama günün sonunda önümüzde duran bir dosya vardır. Meclis İç Tüzüğüne göre yaşanması gereken bir süreç vardır. Bu süreç 45 gün içerisinde sonuçlandırılır. Bu durumda biz kalkmasın dediğimizde o orda kalır ta ki milletvekilliği bitsin… Böyle bir durumda korktuğumuz bir durum yoksa ve yargıda aklanacağını düşünüyorsak ki öyledir, engel olmanın UBP’ye ne faydası olacak” şeklinde konuştu.



Özgürgün’ün kendisine yönelik bazı sözleriyle ilgili görüşleri de sorulan Ersin Tatar, “İnanıyorum ki bunlar sinirli olunan bir zamanda söylenen sözlerdir. Ben işimi, partilime, halkıma söz verdiklerimi yapıyorum. UBP’nin açık, şeffaf, hesap verebilen bir parti olacağını söyledim” dedi.

Tatar, “Bizim Hüseyin Bey’le bir sıkıntımız yoktur, kendi içimizdeki değerlendirme de böyledir. Ama UBP hepimizin üstünde çok önemli bir kurumdur” ifadelerini kullandı.