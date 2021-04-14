Özersay: “Ekim 2021 üzerinde uzlaşı varken Nisan 2022’de yapılacak seçim erken seçim değildir”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Başbakan Ersan Saner tarafından yapılan “Erken seçimin Nisan 2022’de yapılmasını öngörüyoruz” açıklamasına tepki gösterdi.

HP’den yapılan açıklamaya göre Özersay, hükümet programında seçimin Ekim 2021 tarihinde yapılması uzlaşısı varken, gelecek yıl yapılmasının bir “erken seçim” olmayacağını söyledi.

Özersay yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Her siyasi partinin kendine göre bir ‘ideal erken seçim tarihi’ tabii ki olabilir, Halkın Partisi olarak biz Ağustos 2021’i hem aşı hem de turizm bağlamında bazı şeylerin netleşmesi sonrasındaki bir tarih olduğu için daha doğru buluyoruz. Ama ülkenin menfaatine olan, siyasi partiler olarak hepimizin oturup konuşup bir orta noktada, sağlık ve ekonomiye dair durumu da dikkate alarak makul bir tarihte buluşmamızdır.”



“MECLİSİ TOPLAYAMAYAN BİR HÜKÜMET VARKEN HALK İRADESİNE BAŞVURMAK ŞARTTIR”“Hükümetin toplumda bir karşılığı olmadığını daha en baştan eğreti olduğunu, Meclis’i dahi toplayamadığını” aktaran Özersay, bütçenin bile muhalefetin gösterdiği olumlu yaklaşım sonucunda geçirebildiğini hatırlattı.Özersay, “Bu nedenle seçim tarihi konusuna makul yaklaşmak ama her durumda bu yıl yapılacak bir erken seçim tarihinde uzlaşmak ve halk iradesine başvurmak şarttır. Zaten erken seçimin hükümettekiler de dahil tüm siyasi partiler tarafından dillendiriliyor olmasının sebebi de bu hükümetin kayda değer icraat yapamayacak ve devam edemeyecek bir hükümet olduğunu herkesin görüyor olması değil midir?” dedi.