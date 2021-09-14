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Ortaeğitimde yüzyüze eğitim başladı

Ortaeğitimde bugün yüz yüze eğitime başlandı. 9 aylık aranın ardından yaklaşık 26 bin öğrenci bu sabah çalan ilk ders ziliyle maske-mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde sınıflardaki yerini aldı.

14 Eylül 2021 Salı 10:15
Ortaeğitimde yüzyüze eğitim başladı

Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı 34 kamu ve 11 özel olmak üzere toplam 45 okulda öğrenim gören yaklaşık 22 bin ortaokul ve lise öğrencisi; Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 12 okulda öğrenim gören yaklaşık 3 bin 900 meslek lisesi öğrencisi, yeni eğitim-öğretim yılına başladı.

KKTC’de ilk COVİD-19 vakasının görüldüğü 2020 Mart ayından bu yana yüz yüze eğitime ara verilmiş, uzaktan eğitim modeline geçilmişti. 2020 yazında vakaların sıfırlanmasının ardından sonbaharda 2020-2021 eğitim-öğretim yılına başlanmış, ancak vakaların artması sonucu eğitime yılbaşından sonra yine online olarak uzaktan devam edilmişti.

İlköğretim Dairesi’ne bağlı 111 kamu ve 14 özel okul olmak üzere toplam 125 okulda öğrenim gören yaklaşık 24 bin öğrenci de dün ders başı yapmıştı.

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2021-2022 Eğitim- Öğretim yılı programına göre, ilk ve ortaöğretimde yarıyıl tatili 1-13 Şubat 2022 arasında yapılacak. 14 Şubat 2022 Pazartesi günü, 2021-2022 Öğretim Yılı ikinci dönemi başlayacak.

Öte yandan Covid-19 önlemleri kapsamında 12 yaşını doldurmuş öğrenciler her 7 günde bir antijen testlerini yineleyecekler.

Ayrıca okulda görev alan kişiler, aşılı olmaları halinde her 14 günde bir, aşısız olmaları halinde her 7 günde bir antijen testlerini yineleyecekler.  Okul çalışanlarına ve öğrencilerine Sağlık Bakanlığı tarafından rastgele test de yapılacak.

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Son Güncelleme: 14.09.2021 10:44
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