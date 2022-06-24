Merkez Bankası uyuyor mu !!!

Haklarında sahte evrak düzenlemek başta olmak üzere birçok bankacılık suçundan soruşturmalar bulunan ve halen 3 hissedar ve yönetim kurulu üyesi yurtdışına giderek geri dönmeyen, Bankanın teminatla serbest bırakılıp yurtdışına çıkışları yasaklanan Yönetim Kurulu Başkanı Şemsi Kazım Erkman , Yönetim Kurulu üyeleri eşi ve 2 kızının banka içerisinde terör estirerek suç delillerini yok etmeleri için personele baskı yaptıkları iddiaları ülke hukuk ve finans çevrelerinde derin endişe uyandırmaktadır.

Bankalar ve Merkez Bankası yasalarının ilgili maddeleri gereğince haklarında soruşturma açıldığı anda bankadaki görevlerinden alınması gereken Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin halen daha bankadaki görevlerine devam etmeleri ve suç unsurlarına müdahale etmelerine Merkez Bankası Başkan ve Yönetiminin müdahale etmemesinin gerisinde neler olduğu merak ediliyor. Merkez Bankasının bu kadar soruşturmaya rağmen ısrarla görevini yerine getirmeyerek suç delillerinin karartılmasına müdahale edilmemesi ülkemiz kurumlarına güvenin zedelenmesine yol açmaktadır.