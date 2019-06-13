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LTB’nin sivrisinek ve haşere mücadelesi devam ediyor

LTB’nin sivrisinek ve haşere mücadelesi devam ediyor

13 Haziran 2019 Perşembe 12:46
LTB’nin sivrisinek ve haşere mücadelesi devam ediyor

ÖZERDEM: SİVRİSİNEKLE İLGİLİ ENTEGRE MÜCADELENİN ÇOK BÜYÜK BİR KISMI, HİÇBİR KANSEROJEN MADDE İÇERMEYEN BİYOLOJİK LARVASİTLE YÜRÜTÜLÜYOR”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Çevre Sağlığı ve İlaçlama Birimi Sorumlusu Dilge Özerdem, 12 aya yaydıkları çalışmaları çerçevesinde sivrisinekle ilgili entegre mücadelenin çok büyük bir kısmının Lefkoşalıların sağlığını kötü yönde etkilemeyen ve hiçbir kanserojen madde içermeyen biyolojik larvasit ile yürütüldüğünü söyledi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, yapılan ilaçlamalarda su birikintileri, göletler, dereler, arıtmalar ve bodrum katları gibi birçok yere müdahale edildiğini kaydeden Özerdem, son yüzyılın en yağışlı ikinci kışının ardından derelerde yaşanan kamış sıkıntısının üzerine bir de kirli suların dereye verilmesiyle birlikte derelerdeki ekolojik dengenin bozulduğunu ve sivrisinek larvalarıyla beslenen tüm balıkların öldüğünü söyledi.

Bunu önlemek adına LTB’nin sorunun ağırlıklı olarak yaşandığı Taşkınköy, Marmara, Dumlupınar gibi bölgelerde dere temizliği yaptığını ifade eden Özerdem, bazı bölgelerde görünen uçkun ile mücadele etmek için entegre mücadeleye kimyasal ilaçlama da eklendiğini belirtti.

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 Özerdem, tüm bu çalışmaların yanı sıra Çevre Sağlığı ve İlaçlama Birimi’nin her yıl uyguladığı ev ev hamam böceği mücadelesinin de devam etmekte olduğunu söyledi.

Mayıs ayının ikinci haftasından itibaren gerçekleştirilen mücadele kapsamında Hamitköy, Haspolat, Kaymaklı, Dumlupınar, Çağlayan, Surlariçi, Köşklüçiftlik, Kumsal, Kermiya, Marmara, Taşkınköy ve Göçmenköy de çalışmaların tamamlandığını kaydeden Özerdem, Ortaköy, Gelibolu, Yenişehir ve Kızılbaş bölgelerinde çalışmaların ise 1 ay içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Özerdem ayrıca hamam böceği mücadelesi yapılırken bunun yanı sıra evlerin bahçelerindeki olası sivrisinek kaynaklarına da müdahale edildiğini söyledi. 

Birimlerine aktarılan tüm şikayetleri değerlendirilmeye alıp 24 saat içerisinde gerekli ilaçlamalar yaptıklarını kaydeden Özerdem, “Yurttaşlarımızdan ricamiz evlerinde su dolu kap bırakmamaları, kırık rögar kapaklarını ve çürük depolarını tamir ettirmeleri ve rahatsızlık durumunda Alo 185 yirmi dört saat çözüm şikayetlerini iletmeleridir” dedi.

Yurttaşlar Alo 185 yirmi dört saat çözüm hattı ve 60 85 283 numaralı telefondan LTB Çevre Sağlığı ve İlaçlama Birimi’ne ulaşabilir

Son Güncelleme: 13.06.2019 15:53
Anahtar Kelimeler:
LtbSinekHaşere
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