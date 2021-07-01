banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Dostluk var mı?
Dostluk var mı?
Nisap ve Nasip
Nisap ve Nasip
Muhalefet de Ağlama Duvarı gibi maşallah…
Muhalefet de Ağlama Duvarı gibi...
1 Temmuz 2021 Perşembe gündemi
1 Temmuz 2021 Perşembe gündemi
banner376
Flaş Haber
22'si yerel 32 vaka
Kapat

Lefkoşa Başkent Lions Kulubü, tadilatı tamamlanan çocuk yuvasında tören düzenledi

Lefkoşa Başkent Lions Kulübü, tadilatı tamamlanan Lefkoşa’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Çocuk Yuvası’nda dün tören düzenledi.

01 Temmuz 2021 Perşembe 09:15
Lefkoşa Başkent Lions Kulubü, tadilatı tamamlanan çocuk yuvasında tören düzenledi
banner337

Lefkoşa Başkent Lions Kulübü adına Zehra Çağra yaptığı yazılı açıklamada, çocukların daha konforlu, sağlıklı ve ferah bir ortamda yaşamaları ve vakit geçirmeleri amacıyla yıl içerisinde yuvada eskiyen, ihtiyaca cevap vermeyen alanların tespit edip projelendirildiği kaydedildi.  
Proje kapsamında söz konusu alanların ana sponsor firma olan Cahit Necipoğlu ve birçok kişi ve kuruluşun katkısı ile bitirilip yuvada çocuklara verilen hizmetlerin daha kaliteli ve sağlıklı bir mekanda yürütülmesinin sağlandığını dile getiren Çağra, proje çalışmasının bitirilmesi nedeniyle dün Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk Yuvasında tören gerçekleştirildiğini kaydetti.
Törende, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan yaptığı konuşmada, Lefkoşa Başkent Lions Kulüp Başkanı Rezan Şekerzade’ye, kulüp üyelerine, sponsor firma sahibi Gökhan Necipoğlu’na, ressam Bedia Kale’ye teşekkür belgelerini sunarak, bu gibi hizmetlerin önemine ve devamına vurgu yaptı. 

banner341
Lefkoşa Başkent Lions Kulüp Başkanı Rezan Şekerzade ise konuşmasında Lefkoşa Başkent Kulübü’nün karşılıksız hizmet anlayışı ile kulübün çalışmalarının devam edeceğini belirterek sponsor firma sahibi Gökhan Necipoğlu’na ve projenin yürütülmesine önemli katkı koyan Seval Sütçüoğluları’na Plaket takdim ederek, sosyal sorumluluk sergileyen iş insanları sayesinde topluma önemli hizmetler verebildiklerini belirtti.

 

banner360
Son Güncelleme: 01.07.2021 09:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Baraka 20. yıl etkinlikleri “Şikago Yedilisi’nin Yargılanması” filmiyle başlıyor
Baraka 20. yıl etkinlikleri “Şikago Yedilisi’nin Yargılanması” filmiyle başlıyor
Salih Çakmak hayatını kaybetti
Salih Çakmak hayatını kaybetti
Başbakan Saner antrenörleri kabul etti
Başbakan Saner antrenörleri kabul etti
Dostluk var mı?
Dostluk var mı?
Nisap ve Nasip
Nisap ve Nasip
Muhalefet de Ağlama Duvarı gibi maşallah…
Muhalefet de Ağlama Duvarı gibi maşallah…
TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu dün akşam KKTC'ye geldi
TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu dün akşam KKTC'ye geldi
Hava durumu
Hava durumu
Yaşam mücadelesini kaybetti
Yaşam mücadelesini kaybetti
Meclis Dostluk Grubu heyeti Ankara'da...
Meclis Dostluk Grubu heyeti Ankara'da...

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim