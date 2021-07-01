Lefkoşa Başkent Lions Kulubü, tadilatı tamamlanan çocuk yuvasında tören düzenledi

Lefkoşa Başkent Lions Kulübü adına Zehra Çağra yaptığı yazılı açıklamada, çocukların daha konforlu, sağlıklı ve ferah bir ortamda yaşamaları ve vakit geçirmeleri amacıyla yıl içerisinde yuvada eskiyen, ihtiyaca cevap vermeyen alanların tespit edip projelendirildiği kaydedildi.

Proje kapsamında söz konusu alanların ana sponsor firma olan Cahit Necipoğlu ve birçok kişi ve kuruluşun katkısı ile bitirilip yuvada çocuklara verilen hizmetlerin daha kaliteli ve sağlıklı bir mekanda yürütülmesinin sağlandığını dile getiren Çağra, proje çalışmasının bitirilmesi nedeniyle dün Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk Yuvasında tören gerçekleştirildiğini kaydetti.

Törende, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan yaptığı konuşmada, Lefkoşa Başkent Lions Kulüp Başkanı Rezan Şekerzade’ye, kulüp üyelerine, sponsor firma sahibi Gökhan Necipoğlu’na, ressam Bedia Kale’ye teşekkür belgelerini sunarak, bu gibi hizmetlerin önemine ve devamına vurgu yaptı.





