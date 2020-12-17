banner377
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.334
DOLAR
7.7561
STERLİN
10.5358
EURO
9.4827
Devlet hekimi meyhane de açsın gece kulübü de!
Devlet hekimi meyhane de açsın...
Herkes ekmek peşinde
Herkes ekmek peşinde
Pandemi doktorları gerçekten yoğun mu?
Pandemi doktorları gerçekten yoğun mu?
Yasak değil, denetim ve kontrol
Yasak değil, denetim ve kontrol
banner376

Küresel salgında son durum

Worldometer" internet sitesi güncel verilerine göre KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında en son rakamlar..

17 Aralık 2020 Perşembe 08:30
Küresel salgında son durum
banner337
banner351

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 74 milyon 534 bin 581, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 1 milyon 655 bin 230 iyileşen kişi sayısı ise 52 milyon 373 bin 081.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 17 milyon 392 bin 618.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 9 milyon 951 bin 72,

- Brezilya 7 milyon 42 bin 695 ,

- Rusya 2 milyon 734 bin 454,

- Fransa 2 milyon 409 bin 62,

banner341
-Türkiye 1 milyon 928 bin 165,

- İngiltere 1 milyon 913 bin 277,

- İtalya 1 milyon 888 bin 144,

- İspanya 1 milyon 782 bin 566,

-Almanya 1 milyon 407 bin 487,

-Yunanistan 127 bin 557,

-Güney Kıbrıs 16 bin 190,

-KKTC 1309.

banner360
Anahtar Kelimeler:
WorldometerVaka SayısıDünya KoronavirüsDünya Kovid19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kızılyürek'ten AP'ye çağrı
Kızılyürek'ten AP'ye çağrı
Yağış miktarları
Yağış miktarları
Doğa Koleji Direktörü: “Tüm tedbirlerimizi en üst seviyede aldık’’
Doğa Koleji Direktörü: “Tüm tedbirlerimizi en üst seviyede aldık’’
İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnsiyatifi'nden halka çağrı
İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnsiyatifi'nden halka çağrı
Dizdarlı’dan açıklama
Dizdarlı’dan açıklama
T&T Havalimanı İşletmeciliği'nden açıklama
T&T Havalimanı İşletmeciliği'nden açıklama
Başbakan Ersan Saner, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Başbakan Ersan Saner, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Döviz kurları
Döviz kurları
Hava durumu
Hava durumu
Devlet hekimi meyhane de açsın gece kulübü de!
Devlet hekimi meyhane de açsın gece kulübü de!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim