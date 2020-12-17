Küresel salgında son durum

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 74 milyon 534 bin 581, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 1 milyon 655 bin 230 iyileşen kişi sayısı ise 52 milyon 373 bin 081.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 17 milyon 392 bin 618.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 9 milyon 951 bin 72,

- Brezilya 7 milyon 42 bin 695 ,

- Rusya 2 milyon 734 bin 454,

- Fransa 2 milyon 409 bin 62,

-Türkiye 1 milyon 928 bin 165,

- İngiltere 1 milyon 913 bin 277,

- İtalya 1 milyon 888 bin 144,

- İspanya 1 milyon 782 bin 566,

-Almanya 1 milyon 407 bin 487,

-Yunanistan 127 bin 557,

-Güney Kıbrıs 16 bin 190,

-KKTC 1309.