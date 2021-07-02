Kuir Kıbrıs Derneği, Lgbti+ Fiziksel Sağlığı Kitapçığı yayımladı

Kuir Kıbrıs Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, geniş bir yelpazede LGBTİ+’ların fiziksel ve cinsel sağlığını konu alan kitapçığın temel başlıkları: Kuirlerin Sağlık Hizmetlerine Erişimi, İnsanlarda Cinsiyet Değişkenliğini Anlamak, Kuir Bir Hasta Olmak, Cinsel Sağlık, Üreme Sağlığı, Cinsel Haz, Mastürbasyon, Trans ve İntersekslerin Spesifik Sağlık Sorunları, Salgın ve Kuir Sağlık.

Kuir Kıbrıs Derneği aktivisti Erman Dolmacı, başta Dr. Fidan Şenova olmak üzere kitapçığın hazırlanmasına katkı koyan herkese teşekkür ederek, kitapçığın LGBTİ+ sağlığı ve cinselliğine dair ışık tutması ve alandaki eksikliklerin tamamlaması adına temennide bulundu.



Kitapçığın tümüne https://www.queercyprus.org/tr/lgbti-fiziksel-sagligi-kitapcigi/ adresinden ulaşılabiliyor.