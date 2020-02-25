KTSÇHB: Sayın Pilli cevap ver!

, Sağlık Bakanı'ye yazılı açıklamayla cevap verdi..Açıklama şu şekilde:

"Sayın Pilli Cevap Ver!

Sayın sağlığa bakan Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB) yönetim kurulu olarak aşağıdaki sorularımıza tüm kamuoyu önünde açık net anlaşılır cevaplar vermenizi sizlerden talep etmekteyiz.

1-Ülkemizde açılan sayısız tıp ve diş hekimliği fakültesi olmasına rağmen ve sağlıkla ilgili tüm örgütler tarafından buralarda verilen eğitimlerin kalitesi tartışılırken, yeni açılacak olan ancak gerekli izinleri alamadığı için planları suya düşen bir eğitim kurumu için devlet olanaklarını seferber ettiniz mi?

2-Bu eğitim kurumunun gerekli izinleri alabilmesi için kamudaki diş hekimi, hemşire ve yardımcı sağlık elemanlarını özel bir üniversite çatısı altına gönderecek misiniz?

3-Kamudaki diş hekimleri staja gelecek üniversite öğrencilerine eğitim verecek donanım ve yasal yetkiye haiz mi?

4-Yeni açılacak bu diş hekimliği fakültesi alacağı öğrenciler staj yapabilsin ve tabi ki daha da önemlisi açılabilecek şartları yerine getirebilsin diye kamu hastalarını onların hizmetine sunacak mısınız?

5-Yeni açılacak bu diş hekimliği fakültesinin ortakları arkasında Güzelyurt ve Girneden hangi partili iş adamlarınız var?

6-Tüm bunların karşılığında ilgili diş hekimliği fakültesinde 20 adet diş ünitini kamu hekimlerinin kullanacağı, ayrıca 10 adet diş ünitide bağış alıp farklı devlet hastanelerine koyacağınız doğru mu?

7-Sayın Pilli kendine gel sen sağlık bakanı olmayı çok hafife almışsın.Bunca çaba niye? Senin partili ortakların yeni açacakları ticarethanelerine izin alabilsin, yüzlerce öğrenci kayıt edebilsin milyon Eurolar kazansın diye sen devletin itibarını 20 diş ünitine mi sattın?

8-Yıllardan beridir faaliyet gösteren 7 adet diş hekimliği fakültesine de benzer imkaanları sunmayı teklif ettin mi? Karşılığın da onlarla da protokol yapacak mısın?

Sakın çıkıp ben ağız diş sağlığı merkezi açıyorum diye hikaye anlatma sen FİNALDE yeni açılmak istenen ancak tüm planları gerekli izinler alınamadığı için suya düşen bir diş hekimliği ticarethanesine ilgili yasal mercilerden izin alabilsin diye kamu hastalarını,kamu diş hekimlerini,kamuda çalışan yardımcı elemanları ve hemşireleri onların hizmetine peşkeş çekiyorsun. Sebebi tamamen duygusal mı Sayın Pilli."