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“KTÖS ve Elcil aleyhine tazminat davası açtım”

Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS) hakkındaki iddiaları sonrasında dün, KTÖS ve Genel Sekreter Şener Elcil aleyhine tazminat davası açtığını bildirdi.

08 Mart 2022 Salı 11:45
“KTÖS ve Elcil aleyhine tazminat davası açtım”

Uzunboylu, bağımsız mahkemelere güveninin tam olduğunu kaydederek KTÖS’ün bundan sonra yapacağı açıklamalara mahkemeye olan saygısından dolayı cevap vermeyeceğini belirtti.

“Kamuoyuna zorunlu açıklama” başlığıyla yazılı açıklama yapan Uzunboylu, KTÖS’ün 2 Mart’ta YÖDAK önünde şahsına yaptığı iddiaların “bilgi yoksunu” olduğu görüşünü belirtti ve dün sabah avukatı Hasan Esendağlı aracılığıyla KTÖS ve Elcil’e “kasıtlı, gerçek dışı, toplum içerisindeki itibarını zedelemeye çalışmaktan” tazminat davası açtığını duyurdu.

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Uzunboylu, KTÖS’ün dün öğleden sonra yeniden açıklama yaparak YÖDAK’tan kendisi hakkında soruşturma talep ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

“Öncelikle şunu belirteyim, herhangi bir soruşturma veya gayri yasallıktan çekinseydim, mahkemeye başvurmazdım. Mahkemede olan bir dava konusu hakkında açıklama yapmaları da çok düşündürücüdür. Zaten, yasal durum, başvurduğum mahkeme tarafından bağımsız ve objektif bir şekilde değerlendirecektir. Benim, bağımsız mahkemelerimize olan güvenim ve saygım sonsuzdur. Bundan sonra yapacakları açıklamalara da mahkemeye olan saygımdan dolayı cevap vermeyeceğim.”

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Son Güncelleme: 08.03.2022 15:37
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