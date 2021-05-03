KTGB: “Özgür basın demokrasi ve ifade özgürlüğünün temel taşıdır”

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, özgür basının, demokrasi ve ifade özgürlüğünün temel taşlarından olduğunu vurguladı.

Mesajda, “3 Mayıs demokrasinin korunması, etik gazeteciliğin etkin şekilde yapılabilmesi, evrensel ölçekte basına uygulanan aşırı sansür uygulamalarına karşı, basın çalışanlarının bu zorlu mesleği yaparken karşılaştıkları sıkıntıların bilinmesi için seçilmiş özel bir gündür” ifadeleri kullanıldı.

Basın özgürlüğü olmazsa halkın doğru ve özgür habere ulaşma özgürlüğünün de sağlanamayacağı kaydedilen mesajda, basının özgürlükten hiçbir zaman taviz vermemesi gerektiği belirtildi.

KTGB mesajında “Toplumun her kesimi basın özgürlüğüne sımsıkı sarılması gerekmektedir.” denildi.



“DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER BİR GÜN HERKESE LAZIM OLABİLİR”

Birlik mesajında, KKTC gibi gelişmekte olan ülkelerde, demokrasinin kökleşmesi için toplumun haber alma özgürlüğü bağlamında medyanın; yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü kuvvet olarak güçlenmesini desteklemek ve basının çok önemli bir kamusal sorumluluğa sahip olduğu unutmamak gerektiği ifade edildi.

“Unutulmamalıdır ki demokrasi ve özgürlükler bir gün herkese lazım olabilir” denilen mesajda, bu bağlamda, 3 Mayıs’ın “Dünya Basın Özgürlüğü Günü” olarak kutlanmasının temel amacını iyi anlamak gerektiği vurgulandı.



“BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ OLMAZSA HALKIN DOĞRU VE ÖZGÜR HABERE ULAŞMA ÖZGÜRLÜĞÜ DE OLMAZ”

KTGB mesajında, Birleşmiş Milletler tarafından 1993 yılında alınan bir karar doğrultusunda, 3 Mayıs tarihinin tüm çağdaş ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de “Dünya Basın Özgürlüğü Günü” olarak kutlandığı yer aldı.

“Gazeteciler, bir toplumun gözü, kulağı ve dilidir” denilen mesajda, gazetecilerin, gece-gündüz, tatil-bayram demeden çalıştığı, büyük bir özveri ve emek harcayarak, toplumu aydınlatmak için bütün zamanını işine adadığı kaydedildi.

Bu görevi yerine getiren basın çalışanlarının çalışmalarını özgürce yapabilmesinde basın özgürlüğünün büyük önemi olduğu belirtilen açıklamada, Dünya Basın Özgürlüğü gününün sadece gazetecilerin değil halkın da bilgiye ulaşma özgürlüğüne vurgu yapan bir gün olduğu ifade edildi.

“Eğer basın özgürlüğü olmazsa halkın doğru ve özgür habere ulaşma özgürlüğü de olmaz.” ifadeleri kullanılan mesajda, o yüzden basına düşen en önemli görevin özgürlükten hiçbir zaman taviz vermemesi olduğu ifade edildi.

KTGB mesajında “Toplumun her kesimi basın özgürlüğüne sımsıkı sarılması gerekmektedir.” denildi.



“ÜLKEDE GAZETECİ VE BASIN KURULUŞLARINI HEDEF ALAN BİRÇOK GELİŞME YAŞANDI”



KTGB mesajında, bu zor koronavirüs salgını günlerinde karşılıklı saygı, sevgi, dayanışma ve yardımlaşmaya ihtiyaç varken, özellikle son zamanlarda ülkede gazeteci ve basın kuruluşlarını hedef alan birçok gelişme yaşandığı kaydedildi.

Mesajda, “Bu tip olaylar ülke demokrasisine olduğu kadar basın özgürlüğüne de sekte vurmaktadır. Bu gibi aksi davranışların bir yararı olmayacağı görüşünü bir kez daha hatırlatmak isteriz.” denildi.



“ÖZGÜR BASIN DEMOKRASİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN TEMEL TAŞLARINDANDIR”

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) yayınladığı yıllık dünya basın özgürlüğü raporuna da yer verilen mesajda, şu ifadelere yer verildi:

“Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) yayınladığı yıllık dünya basın özgürlüğü raporuna salgın sırasında 180 ülkenin neredeyse dörtte üçünde gazeteciliğin ‘tamamen veya kısmen engellendiği’ duyurdu.

Raporda, KKTC geçen yıla nazaran bir sıra gerileyerek 76. sırada kendine yer bulurken, Güney Kıbrıs ise bir sıra yükselerek 26. sırada yer almıştır. Endeksin rapor bölümünde ülkemizdeki gerileme özellikle siyasilerin basınla girdiği tartışmalar ‘baskı ve tehditler’ göz önünde tutulduğu ifade edilmiştir.

Bilinmesini isteriz ki özgür basın demokrasi ve ifade özgürlüğünün temel taşlarındandır. Basın mensuplarının mesleklerini icra ederken, özgür olmaları büyük önem taşımaktadır. Demokrasilerin tam anlamıyla yerleşmediği ve ifade özgürlüğünün sınırlı olduğu dünya coğrafyalarında; basın özgürlüğünden söz etmek mümkün değildir.”



“DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER BİR GÜN HERKESE LAZIM OLABİLİR”

Birlik mesajında, KKTC gibi gelişmekte olan ülkelerde, demokrasinin kökleşmesi için toplumun haber alma özgürlüğü bağlamında medyanın; yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü kuvvet olarak güçlenmesini desteklemek ve basının çok önemli bir kamusal sorumluluğa sahip olduğu unutmamak gerektiği ifade edildi.

“Unutulmamalıdır ki demokrasi ve özgürlükler bir gün herkese lazım olabilir” denilen mesajda, bu bağlamda, 3 Mayıs’ın “Dünya Basın Özgürlüğü Günü” olarak kutlanmasının temel amacını iyi anlamak gerektiği vurgulandı.

Mesajda, “3 Mayıs demokrasinin korunması, etik gazeteciliğin etkin şekilde yapılabilmesi, evrensel ölçekte basına uygulanan aşırı sansür uygulamalarına karşı, basın çalışanlarının bu zorlu mesleği yaparken karşılaştıkları sıkıntıların bilinmesi için seçilmiş özel bir gündür” ifadeleri kullanıldı.

KTGB’nin bugüne kadar kaliteli gazetecilikle, basın özgürlüğünün ülkede daha ileri noktalara taşınmasında gerekli olan çağdaş yasal düzenlemelerin yapılması, yapısal ve etik sorunların çözülmesi için aktif olarak görev aldığı ve almaya da devam edeceği belirtildi.

Mesajda, “Bu özel günde, ülkemizin demokrasi mücadelesinde, toplumsal bilinci canlı tutarak, kamusal sorumlulukla yayın yapan, haberin peşinde koşan, geçmişten günümüze büyük emek veren ve halkın haber alma özgürlüğünü sağlayan tüm basın çalışanlarımızın Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü en içten dileklerimizle kutlarız.” ifadeleri kullanıldı.

