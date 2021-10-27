KTAMS mahkemelerdeki grevi askıya aldı

Yazılı açıklama yapan Bengihan, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı ile bugün yaptıkları görüşmede, ertelenen sınavların tarihlerinin önümüzdeki hafta ilan edileceğini öğrendiklerini bunun üzerine grevi askıya aldıklarını belirtti.
27 Ekim 2021 Çarşamba 18:00
Yazılı açıklama yapan Bengihan, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı ile bugün yaptıkları görüşmede, ertelenen sınavların tarihlerinin önümüzdeki hafta ilan edileceğini öğrendiklerini bunun üzerine grevi askıya aldıklarını belirtti.
Son Güncelleme: 27.10.2021 18:26