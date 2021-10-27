KTAMS mahkemelerdeki grevi askıya aldı

Yazılı açıklama yapan Bengihan, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı ile bugün yaptıkları görüşmede, ertelenen sınavların tarihlerinin önümüzdeki hafta ilan edileceğini öğrendiklerini bunun üzerine grevi askıya aldıklarını belirtti.



KTAMS, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun 2019’da ilan ettiği tebliğ ve icra memurluğu münhaliyle ilgili sınavın yapılması ve bu alandaki personel eksikliğinin giderilmesi talebiyle 20 Ekim’den beri Kaza Mahkemeleri tebliğ ve icra memurluklarında grev yapıyordu.