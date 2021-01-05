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Koronavirüs aşılarını sabote eden eczacı suçunu itiraf etti

ABD’nin Wisconsin eyaletinde koronavirüs aşı dozlarını sabote etmek suçuyla tutuklanan eczacı Stephen Brandenburg "Aşının güvenli olmadığına inandığım için şişeleri bozdum" diyerek suçunu itiraf etti.

05 Ocak 2021 Salı 10:00
Koronavirüs aşılarını sabote eden eczacı suçunu itiraf etti
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ABD’de Wisconsin eyaletinde bir hastane eczacısının, 500 dozdan fazla koronavirüs aşısını buzdolabından kasıtlı olarak kaldırarak sabote ettiği şüphesiyle tutuklanan Stephen Brandenburg'ın ilk ifadesi ortaya çıktı.

Wisconsin eyaleti Grafton Polis Departmanı, Stephen Brandenburg’un gözaltına alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD medyasında yer alan habere göre, eczacı Stephen Brandenburg’un, ‘güvenli olmadığına inandığı gerekçesiyşe aşı şişelerini bozduğunu ve COVID-19 aşısının insanların DNA’sını değiştirdiğine işaret eden hiçbir kanıtın olmadığı ifade edildi.

Suçunu itiraf etti

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Brandenburg'un Ozaukee İlçe Bölge Savcısı Adam Gerol’a, Zoom üzerinden yapılan duruşma sırasında itiraflarda bulunduğu ifade edildi.

Grafton polisi, Brandenburg’un, 24-25 Aralık tarihlerinde şişeleri Advocate Aurora Hastanesi’nin soğutulmuş depolarından ‘kasıtlı olarak’ çıkardığını ve onları bozulması için dışarıda bıraktığını itiraf ettiğini belirtti.

Wisconsin eyaletinde bir hastane eczacısının, 500 dozdan fazla koronavirüs aşısını buzdolabından kasıtlı olarak kaldırarak sabote ettiği şüphesiyle tutuklandığını söylenmişti.

Hastane yetkilileri, 26 Aralık'ta yanlış yerleştirilmiş şişeler keşfedildikten sonra ilk başta bunun kasıtsız bir hata olduğunu düşündüklerini söylemiş, ancak konuyla ilgili daha fazla inceleme yapılmasının ardından geçtiğimiz perşembe günü aşının buzdolabından kasıtlı olarak çıkarıldığını kabul etmişti. 

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Koronavirüs Aşılarını Sabote Eden Eczacı
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