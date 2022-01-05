KKTC'de rekor vaka!

Ülkede Covid 19’dan 1 kişinin öldüğü bugün yapılan toplam 22 bin 824 testle tamamı yerel 720 pozitif vakaya rastlandı.

Vakaların 357’si Lefkoşa, 107’si Girne, 222’si Gazimağusa, 10’u Güzelyurt, 10’u İskele ve 14’ü Lefke bölgesinden.

5 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle:

“Bugün yapılan test sayısı 22824. Bugün saptanan pozitif vaka sayısı 720. Yerel vaka sayısı 720. İyileşip bugün taburcu edilen hasta sayısı 229. Bugün kaybedilen hasta 1. Yapılan toplam test sayısı 4820703. Toplam vaka sayısı 38370. İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 33842. Tedavisi devam eden vaka sayısı 4387. Pandemi merkezindeki hasta sayısı 59. Merkezi karantinadaki vaka sayısı 4318. Toplam kaybedilen hasta sayısı 143. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 10. Ülke genelinde bugün yapılan aşı miktarı 3719. Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı 732. Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı 371. Takip edilen toplam bileklik sayısı 5390. Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı 105906”