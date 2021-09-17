Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) web sitesinin güncelleştirilerek yurttaşların, sayfayı daha kolay takip edebilecekleri ve bilgiye daha kolay ulaşabilecekleri noktaya getirildiği bildirildi.
Kamu Hizmeti Komisyonu web sitesi yenilendi
Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) web sitesinin güncelleştirilerek yurttaşların, sayfayı daha kolay takip edebilecekleri ve bilgiye daha kolay ulaşabilecekleri noktaya getirildiği bildirildi.
17 Eylül 2021 Cuma 16:15
KHK Başkanı Ömer Köseoğlu imzasıyla KHK’dan yapılan yazılı açıklamada, “Bu bağlamda 20 Eylül Pazartesi günü Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı resmî web sayfası adresi www.khk.gov.ct.tr olarak hizmete girecektir. Eski web sayfamızdaki tüm bilgilere eksiksiz bir şekilde yeni web sayfamızdan ulaşılabileceğini tüm kamuoyuna, halkımıza ve tüm ilgililere önemle duyururuz.” denildi.
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