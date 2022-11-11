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Kadın öğretmeni taciz eden şahıs mahkemeye çıkarıldı!

11 Kasım 2022 Cuma 13:37
Kadın öğretmeni taciz eden şahıs mahkemeye çıkarıldı!

(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da meydana gelen “Cinsel Taciz, Rahatsızlık ve Sarhoşluk” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan Selçuk Özerdem mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Selçuk Özerdem Lefkoşa'da meydana gelen “ Cinsel Taciz, Rahatsızlık ve Sarhoşluk ” suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, 10. 11. 2022 tarihinde saat 07. 30 raddelerinde Lefkoşa'da Ortaköy bölgesi Dr. Burhan Nalbantoğlu caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir ilkokulun dış avlusu içeresinde Lefkoşa'da sakin Selçuk Özerdem’in ( E -46) kullanımında bulunan HM 977 plakalı araç içerisinde ve nefesinde 142 mig alkol tesiri altında olduğu bir esnada cinsel davranışla giymekte olduğu kot pantolon üzerinden cinsel oranını okşamak sureti ile o esnada orada bulunan ve konu ilkokulda görev yapan kadın öğretmenin taciz olmasına sebep olduğunu anlattı. Polis, adı edilenin suçüstü hali gereği tutuklandığını ve soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Polis, zanlının aynı tarihte Lefkoşa Devlet Hastanesine götürülerek genel bir muayeneden geçirildiğini söyledi. Polis, meselenin ciddi ve kamuoyunda yankı uyandıran bir mesele olmakla beraber, bahse konu yerdeki kamera görüntülerinin incelenmesi ve alınması gereken tanık ifadeleri olduğunu söyledi. Polis, bu bağlamda tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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