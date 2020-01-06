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İzcan: “Ortadoğu’da yaşanan kriz Akdeniz krizine dönüşmektedir”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Ortadoğu’da yaşanan krizin, bir Akdeniz krizine dönüşmekte olduğunu vurguladı.

İzcan: “Ortadoğu’da yaşanan kriz Akdeniz krizine dönüşmektedir”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Ortadoğu’da yaşanan krizin, bir Akdeniz krizine dönüşmekte olduğunu vurguladı.

06 Ocak 2020 Pazartesi 15:07
İzcan: “Ortadoğu’da yaşanan kriz Akdeniz krizine dönüşmektedir”

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan yaptığı yazılı açıklamada, dünyada kapitalizmin büyük bir ekonomik krize sürüklendiğini, uyguladığı neo liberal politikalarla sorunları çözemediğini belirterek, emperyalist ülkelerin saldırgan politikalarla gelişmekte olan ülkeler ve dünya halklarına karşı düşmanca siyaset içine girerek saldırganlaştıklarını kaydetti.

“Büyük Ortadoğu Projesi gibi emperyalist projelerle, Orta Doğu ülkelerini bölüp parçalamak, enerji kaynaklarını kontrol ve denetim altına almak için bölgesel savaşlar çıkararak devletleri işgal edip parçalamaya çalışmaktadırlar” diyen İzcan, “Türkiye ve İran gibi devletlerin de kendi ekonomik krizlerini bastırabilmek için Orta Doğu’da nüfus alanları yaratma yarışına girdiklerini” iddia etti.

İzcan, gelinen aşamada Orta Doğu’da yaşanan krizin, bir Akdeniz krizine dönüştüğünü belirtti.

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“Kriz, Türkiye- Kıbrıs- Yunanistan ve İsrail’i de içine çekebilecek ve ülkemiz insanına büyük acılar yaşatabilecek bir duruma ulaşmıştır” diyen İzcan, “Kıbrıslıların bu savaşlardan uzak durması, barış ve çözüm ve halkların kardeşliğinden yana durması gerektiğini” ifade etti.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, gelinen aşamada, Kıbrıs sorununun çözümünün daha da bir önem kazandığını belirterek, görüşme sürecinin biran önce başlayarak federal birleşik Kıbrıs’a ulaşılmasının tek çıkar yol olduğunu belirtti. 

İzcan, her iki toplum liderini akılcı ve sağduyulu hareket etmeye çağırdı.

Son Güncelleme: 06.01.2020 18:13
Anahtar Kelimeler:
Izzet IzcanAkdeniz KriziOrtadoğudaki Kriz
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