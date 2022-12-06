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İki haritayı paylaşarak karşılaştırdı! 'Efsane kış' mı geliyor?

Türkiye Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten,önümüzdeki kış için uyarıda bulundu.

06 Aralık 2022 Salı 16:23
İki haritayı paylaşarak karşılaştırdı! 'Efsane kış' mı geliyor?

Türkiye aralık ayının başlarında kış soğuğunu iyiden iyiye hissetmeye başladı. Ancak uzmanlara göre önümüzdeki aylar uzun süredir görülmemiş bir kışa tanıklık edecek.

Türkiye Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, önümüzde "efsane bir kış" olduğundan söz ederken 1987 kışıyla karşılaştırmaya gitti. Ökten ayrıca 1997'de 'El Nino', bu yıl ise 'La Nina' kışı olduğuna değinerek aralıkta "karlı ve çetin bir aralık ayının" Avrupa'da etkili olacağını dile getirdi. Meteoroloji de kar ve sağanak yağışı konusunda uyardı.

Milyonlar yaşadığı yerde kar yağışının ne zaman başlayacağını merakla beklerken Türkiye'yi hayli soğuk ve çetin bir kış bekliyor. Meteoroloji Uzmanı Ökten sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda geçmişten ve günümüzden uydu haritalarını yorumlarken "Seyahat edecek vatandaşlarımız tedbirli olmalı" uyarısında bulundu. "Potansiyel olarak efsane bir kış var önümüzde" ifadelerini kullanan Ökten, "Her şey olabilir" diyerek kışın yaşanabileceklere ilişkin mesaj verdi. 

Paylaşımına 2 uydu haritasının görüntüsünü ekleyen Ökten, Aralık 2022 ile Aralık 1986'yı karşılaştırdı.

"KARLI, ÇETİN BİR ARALIK AYI"

Ökten bugünkü paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa, karlı çetin bir Aralık ayı yaşayacak. Geçmişe bakarsak Aralık 1997 böyleydi. O sene el - nino vardı. Bu sene ise La - nina var. Dolayısıyla meteoroloji tek bir endeksle yorumlanamayacak kadar komplex bir bilim dalıdır. Seyahat edecek Vatandaşlarımız tedbirli olmalı...

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