Hekimler de grev yapacak, eyleme katılacak

Tıp-İş, Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli’ye yazılı açıklamada bulunarak, 29 Mart’ta sendikal platform tarafından alınan karar doğrultusunda 1 Nisan tarihinde gerçekleşecek “Toplumsal Yokoluşa ve Yoksulluğa Hayır” mitingine katılma kararı aldıklarını duyurdu.

Yarın sabah saat 09.00-12.00 saatleri arasında Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’ne bağlı tüm hastaneler ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı tüm sağlık merkezleri ve sağlık ocaklarında grev yapılacağını bilgisi verildi.

TIP-İŞ yarıca, yarın saat 09:00’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde basına açıklama yaparak grevi başlatacağını da duyurdu.

TIP-İŞ’in Bakan Pilli’ye bildirimi şöyle:

Sayın Ali Pilli

KKTC Sağlık Bakanı

Lefkoşa

29 Mart 2021 tarihinde sendikal platformun aldığı karar çerçevesinde sendikamız da 1 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilecek olan “TOPLUMSAL YOKOLUŞA VE YOKSULLUĞA HAYIR!!!” mitingine katılma kararı almıştır.

1 Nisan 2022 tarihinde Yataklı Tedavi Kurumları Dairesinde bağlı tüm hastaneler ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesine bağlı sağlık merkezleri ve sağlık ocaklarında, saat 09:00 – 12:00 saatleri arasında grev yapılacaktır.

Yatılı hastaların bakım ve tedavileri, diyaliz hizmetleri, onkoloji ve kemoterapi hizmetleri, acil servis ve acil ameliyatlar dışındaki hizmetler verilmeyecektir. Sağlık Bakanlığının, bir olumsuzluk yaşanmaması için gereğinin yapılmasını bildiririz.

Saygılarımızla,

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ) Yönetim Kurulu