Güngördü, Çarşamba Pazarı esnafıyla bayramlaştı

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Kurban Bayramı öncesi Çarşamba Pazarı esnafıyla bayramlaştı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı öncesinde Çarşamba Pazarı’nı gezen Güngördü, esnafa bayram şekeri ikram etti. Güngördü gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, ülkede ve tüm dünyada yaşanan Covid-19 pandemisi dolayısıyla, vatandaşlardan belirlenen hijyen kurallarına uymalarını, ve kesinlikle maske takmaları gerektiğini hatırlattı. Geleneklerin yaşatılmasının önemine dikkat çeken Güngördü, bayramların birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu söyledi.



Bayramların, insanları birbirine yakınlaştıran, toplumsal barışı pekiştiren günler olduğuna dikkat çeken Güngördü, “Sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma duygularının arttığı bayramlar, birlik ve beraberliğimizi simgeleyen ortak değerlerimizin başında gelmektedir” dedi.Hem pazar esnafı, hem de bayram alışverişi için pazarı gezen vatandaşlara Covid -19 pandemisi nedeniyle mikrofonla seslenen Güngördü; Kurban Bayramı’nın tüm dünyaya barış, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesi dileğinde bulunarak başta tüm personelimin, esnafımızın ve tüm halkımızın Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım” dedi.