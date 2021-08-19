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Girne’de belediye 126 işyerini denetledi, 3 işletmeyi mühürledi

Girne Belediyesi, 29 Temmuz-18 Ağustos tarihleri arasında 126 işletmeyi gıda hijyeni, genel hijyen ve Covid-19 pandemi önlemleriyle ilgili gerçekleştirdiği denetimlerde genel gıda güvenliği açısından eksikleri tespit edilen 3 işletmenin faaliyeti durdurarak, mühürledi.

19 Ağustos 2021 Perşembe 18:00
Girne’de belediye 126 işyerini denetledi, 3 işletmeyi mühürledi

Belediyeden yapılan açıklamada, faaliyet koşullarında mutfak ve gıda hijyeni ile ilgili yetersizlikler tespit edilen Hürdeniz Corner Restaurant - Antik Liman ve Cemersu Girne Şube ile personelin sağlık karneleri ve PCR test sonuçları olmayan Sun Rays Hostel Cafe’nin faaliyetleri durdurularak mühürlendiği, ardından teknik eksiklerini gideren Hürdeniz Restaurant ile Cemersu’nun faaliyetlerine yeniden izin verilirken, Sun Rays Cafe’nin halen mühürlü olduğu belirtildi.
CEZAİ YAPTIRIMLAR
Belediyenin yiyecek-içecek ve eğlence mekanlarının baskın niteliğindeki gece denetimlerine de ağırlık verildiği belirtilirken, genel işyeri kontrolleri kapsamında 25 iş yerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildiği, 10 işletmeye eksiklerini gidermemesi halinde kapatma uyarısı yapıldığı, 10 işyerinin yetersiz bulunan gıda hijyeni önlemleri nedeniyle toplam 6953TL para cezasına çarptırıldığı, 1 işyerinin de gerekli Covid önlemlerini almadığı gerekçesiyle 8800 TL para cezasına çarptırıldığı kaydedildi. 

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GÜNGÖRDÜ: “SADECE DEĞERLİ VATANDAŞLARIMIZIN DEĞİL AYNI ZAMANDA ÜLKEMİZDE BULUNAN YABANCI ÖĞRENCİ VE TURİSTLERİMİZİN DE SAĞLIĞINI KORUMAK BİZLERİN GÖREVİDİR”
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yeme içme ve eğlence mekanlarının yoğunluğu nedeniyle bu sektörlerde sadece genel hijyen ile ilgili önlemlerin değil aynı zamanda Covid ile ilgili önlemlerin de sıkı şekilde uygulanmasını gerektiğini ifade etti. 
Güngördü, “Sadece değerli vatandaşlarımızın değil aynı zamanda ülkemizde bulunan yabancı öğrenci ve turistlerimizin de sağlığını korumak bizlerin görevidir. Günlük sosyal hayatı ve ekonomik akışı korumak adına güvenli bir turizm sezonu için belediye olarak kontrollere aksatmadan devam edeceğiz” şeklinde konuştu ve maske, kişisel sosyal mesafe ve hijyen konularına dikkat edilmesi çağrısında bulundu. 
 

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Son Güncelleme: 19.08.2021 18:13
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