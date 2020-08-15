Gazimağusa'nın kurtuluşunun yıldönümü kutlandı

Gazimağusa'nın kurtuluşunun 46. yıldönümü bugün düzenlenen iki ayrı törenle kutlandı.

İlk tören Zafer Anıtı önünde yer aldı. Törene, Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal, TC Gazimağusa Başkonsolosu Kasım Kaban, KTBK adına Topçu Yarbay Oğuzhan Kırılmaz, GKK adına Piyade Albay Kadir Bayraklı, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, milletvekilleri, siyasi parti, üniversite, dernek, kurum, kuruluş yetkilileri katıldı.

Törende, Zafer Anıtı'na protokol sırasına göre çelenkler konulup saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

İkinci tören ise Polat Paşa Bulvarı’nda düzenlendi. Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal ile Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, tören birliklerini denetledi, halkın bayramını kutladı. Protokolün yerini almasının ardından bando eşliğinde İstiklal marşı okundu.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter törende yaptığı konuşmada, 46 yıl önce bugün kentte yaşanan saldırılara karşı verilen toplumsal varoluş mücadelesini bugün haklı bir onur ve gururla kutladıklarını kaydetti.

46 yıl önce Rumların saldırıları sonucu 21 Mücahit ve 12 sivilin şehit olduğunu ifade eden Arter, şehitler tarafından armağan edilen değerleri korumanın görevleri olduğunu ifade etti.

"Bize armağan edilen bu değerleri koruyup geliştirip geleceğe taşımak yaşatmak şehitlerimize olan borcumuz ve sorumluluğumuzdur" diyen Arter, "Ruhları şad olsun" dedi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından Piyade Binbaşı Abdülkadir Köksal da, bugün 46 yıl önce şanlı bir direnişin zaferle sonuçlandığı günü kutlamanın onurunu yaşadıklarını söyledi.

46 yıl önce bugün yaşanan Rum saldırıları ve verilen toplumsal milli mücadeleyi anımsatan Köksal, Mağusa'nın düşman ateşi ve saldırılarına karşı nasıl korunduğunu anlattı.

Mağusa'nın Barış Harekatının ikinci aşamasında kurtarıldığını ifade eden Köksal, Rum saldırılarına büyük bir kararlılıkla direnen ve topraklarını koruyan Mağusa'ya "gazi" ünvanı verildiğini kaydetti.

Köksal, vatan uğruna canlarını veren tüm şehitleri rahmet, gazileri saygıyla andı, vatan topraklarının sonsuza dek korunacağını vurguladı.

Törende, Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları ekibi de gösteri yaptı. Tören resmi geçitle son buldu.