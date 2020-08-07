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GAÜ’den Zeytinlik Köyü için Cittaslow projesi

07 Ağustos 2020 Cuma 13:52
GAÜ’den Zeytinlik Köyü için Cittaslow projesi
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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Mimarlık Bölümü son sınıf öğrencileri, yaz okulu döneminde “Cittaslow proje” çalışmaları için komşu köylerini; “Zeytinlik Köyü’nü “ seçti.


Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencileri, bölüm akademisyenlerinden Yrd.Doç.Dr.Hassina Nafa’nın nezaretinde Zeytinlik Köyü’nü sosyal, ekonomik ve kültürel olmak üzere üç tema altında değerlendirdiklerini ve bu bilgiler ışığında projelendirmeye başladıklarını belirtiler. Zeytinlik Köyü’nün tarihsel ve demografik yapısının bozulmaması gerektiğinin altını çizerek buna uygun bir şekilde proje ürettiklerine vurgu yapan öğrenciler, çevrenin korunmasının ön planda tutularak, alternatif enerji üretim kaynaklarının önemine dikkat çekerek; ekim alanlarının faaliyete geçirilmesi için su toplama kanallarının da düzenlenmesi gerekliliğine işaret ettiler.

Öğrenciler, Zeytinlik Köyü’nün sosyal, sanatsal, kültürel anlamda etkinliklerini düzenleyebileceği ve “Zeytin Festivaline” ev sahipliği yapabilecek bir köy merkezine kavuşturulması için ‘nasıl bir proje hazırlanabilir?’ konusunda Templos /Zeytinlik İnisiyafi Derneği’nin görüş ve önerilerini almak için dernek yönetim kurulu üyeleriyle toplantı yaptı. Bu öneriler çerçevesinde köy merkez alanının düzenlemesi konusunda yaptıkları ön çalışma eskizlerini, Templos İnisiyatif Yönetim Kurulu üyeleriyle paylaştı.

Öğrenciler adına açıklamada bulunan Yrd.Doç. Dr. Hasinna Naffa, “Cittaslow projelerini” tamamladıklarında da ilgili kurumlarla örnek teşkil eden çalışmalarını paylaşmaktan memnuniyet duyacaklarını belirtti.

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GAÜ Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencileri aynı zamanda, Zeytinlik Köyü içerisinde bulunan yeşil alana tarihi taşların yerleştirilmesi konusunda da proje üretmek için geçtiğimiz günlerde dernek üyeleriyle yerinde incelemede bulundu.
 

Zeytinlik İnisiyatif Derneği, çevre duyarlılığının gelişmesi ve üniversitelerin toplum yararına projeler üretmesi konusunda GAÜ Mimarlık Fakültesi öğrencilerine destek vererek, çevre ve üniversite ayağının birlikte çalışması konusunda güzel bir örnek oluşturduğunu ifade etti.

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