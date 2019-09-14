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GAÜ Akademisyeni Dr. Akyar, Çatalköy’de meydana gelen mühimmat deposu yangınını değerlendirdi

Dr. M. Sadık Akyar, Çatalköy’de meydana gelen askeri mühimmat deposu patlaması sonrasında değerlendirmede bulundu.

GAÜ Akademisyeni Dr. Akyar, Çatalköy’de meydana gelen mühimmat deposu yangınını değerlendirdi

Dr. M. Sadık Akyar, Çatalköy’de meydana gelen askeri mühimmat deposu patlaması sonrasında değerlendirmede bulundu.

14 Eylül 2019 Cumartesi 13:43
GAÜ Akademisyeni Dr. Akyar, Çatalköy’de meydana gelen mühimmat deposu yangınını değerlendirdi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Siyasal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi Direktörü Dr. M. Sadık Akyar, Çatalköy’de meydana gelen askeri mühimmat deposu patlaması sonrasında değerlendirmede bulundu.

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Bu olaydaki en önemli noktanın bir can kaybı olmaması olduğunu kaydeden Akyar, şöyle devam etti: “Saat 01. 30’da, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’ne ait bir cephanelikte patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle de etraftaki evlerin ve bir otelin camlarında kırılmalar meydana geldi. Patlama nedeni henüz açıklanmadı, yapılan araştırmaların sonucunda ortaya çıkacak. Yangın mı patlamaya neden oldu, yoksa patlama sonucunda mı yangın çıktı bu yapılacak araştırmalar sonucunda belirlenecek. Ancak ilk andaki görgü tanıklarının ifadeleri ve yetkililer tarafından yapılan açıklamalar, önce küçük bir yangın çıktığı ve ardından patlama olduğu yönündedir. Daha sonra mühimmatlar, yangından dolayı etrafa yayıldı.

Büyük ihtimalle yine Türkiye’den inceleme timlerinin geleceğini belirten Akyar, daha sonra olayın aydınlanacağını ve gerekli tedbirlerin alınacağını söyledi. Akyar, “Öncelikle büyük bir otelin yanında olduğu için hem yerli ve yabancı turistler, camların da kırılması ile endişelendi. Başbakan Ersin Tatar’ın açıklamalarına göre uçakta yerleri olanlar ülkeden ayrıldı. Bazıları başka otellere yerleştirildi. Tekrardan geçmiş olsun” dedi. “Cephaneliklerin bulunduğu yerler tekrar gözden geçirilmelidir” Akyar, cephaneliklerin yerleşim biriminin yakınında olmaması gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti: “Evet bu olay oldu. Ancak bundan da yine füze olayında olduğu gibi “bunun arkası gelir”, “zaten asker orada bunlar yaşanır” gibi şeylere girmemek lazım. Gerekli tedbirler alınıp, gereken yapılmalıdır. Burada en önemli olan kimsenin burnunun kanamaması…

Burada bir olay yaşandı, bu olayın ardından bütün benzer birlik, tesis ve binalarda kontroller yapılır. Bunlarla ilgili hangi gerekli önlemler alınacaktır.” “Ne olduğu bilinmeyen bir cisim görüldüğünde emniyet güçleri uyarılmalı” Olumsuz olayların yaşanmaması adına, herhangi bir ne olduğu belirsiz cisme rastlandığında mutlaka polis, asker ve zabıta gibi emniyet güçlerine haber verilmesi gerektiğini söyleyen Akyar, “Hayvanlarını otlatmaya çıkaranlar olsun, yürüyüş yapanlar olsun, herhangi bir tanımadıkları cisme rastladıklarında, bunu mutlaka en yakın emniyet birimine bildirmelidir. Onlar da gerekli önlemleri alacaktır” dedi.

Son Güncelleme: 14.09.2019 13:47
Anahtar Kelimeler:
çatalköy PatlamaDr. M. Sadık Akyar
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